Nach riskanter Speiseröhren-OP: Heinz Hoenig bekommt ganz besonderen Besuch im Krankenhaus!

Sohn Jianni (1) konnte Heinz leider noch nicht besuchen, wacht aber trotzdem immer über seinen geliebten Papa. An den Krankenhauswänden hängen nämlich zahlreiche Fotos der Kinder.

Neben Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) konnte nach dem ersten lebensnotwendigen Eingriff bei dem Schauspieler am Pfingstmontag nun erstmals Hoenigs Sohn Juliano in der Berliner Klinik vorbeischauen.

Heinz Hoenig muss sich noch einem zweiten Eingriff unterziehen. © Henning Kaiser/dpa

Der Schauspiel-Legende gehe es laut der 39-Jährigen den Umständen entsprechend gut.

Nach der ersten schweren Operation an seiner Speiseröhre muss sich der 73-Jährige zunächst von der langen Narkose erholen. In näherer Zukunft folgt dann der zweite lebenswichtige Eingriff an der Aorta.

Ärzte stellten bei dem "Das Boot"-Schauspieler fest, dass eine bakterielle Entzündung einen Stent beschädigt hatte, der ihm 2012 gelegt wurde. Dies führte dazu, dass sich seine Aorta entzündete. Zudem konnte ein Loch in seiner Speiseröhre festgestellt werden.

Da Heinz Hoenig nicht krankenversichert ist, wurde eine Spendenaktion bei "GoFundMe" ins Leben gerufen. Fans, Freunde und Kollegen sammelten hier über 160.000 Euro, welche den ersten Eingriff finanzieren. Da die Behandlungskosten nun jedoch wesentlich höher ausfallen, wird das Spendenziel von 150.000 Euro nun nochmals auf 500.000 Euro hochgesetzt.