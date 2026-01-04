Schock bei "Game of Thrones"-Traumpaar: Einbrecher steigen in ihr Millionen-Anwesen ein

Suffolk (Großbritannien) - Vorweihnachtlicher Schreck für Kit Harington (39) und Rose Leslie (38): Wie an diesem Wochenende bekannt wurde, stiegen vor Kurzem Einbrecher in das Zwei-Millionen-Pfund-Anwesen der " Game of Thrones "-Stars ein! Es sind nicht die ersten kriminellen Zwischenfälle in der Wahlheimat der beiden.

Kit Harington (39) und Rose Leslie (38) sollen sich in Suffolk eigentlich gut eingelebt haben - wären da nicht die Einbrüche ... © IMAGO / ABACAPRESS

Das Schauspieler-Paar wohnt seit Jahren teilzeitlich im britischen Suffolk, soll dort eigentlich sehr zufrieden sein und sich gut eingelebt und integriert haben. Doch wie die Daily Mail berichtete, wurde nun bei ihnen eingebrochen!

Besonders bitter: Demnach ist es nicht das erste Mal, dass Diebe in das Tudor-Bauernhaus (errichtet im 15. Jahrhundert) eingestiegen sind. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden extra erhöht - unter anderem wurden 1,8 Meter hohe Eichentore errichtet.

Abgeschreckt hat das aber offenbar nicht. Der neuerliche Zwischenfall soll in den Wochen vor Weihnachten passiert sein. Auch andere Häuser in Suffolk waren zuletzt Ziel von Einbrechern geworden.

Harington und Leslie, die sich einst am Set der HBO-Hitshow "Game of Thrones" kennengelernt haben, leben gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kindern in dem Haus. Ob die Familie während des Einbruchs zu Hause war, ist nicht bekannt.