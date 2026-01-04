Schock bei "Game of Thrones"-Traumpaar: Einbrecher steigen in ihr Millionen-Anwesen ein
Suffolk (Großbritannien) - Vorweihnachtlicher Schreck für Kit Harington (39) und Rose Leslie (38): Wie an diesem Wochenende bekannt wurde, stiegen vor Kurzem Einbrecher in das Zwei-Millionen-Pfund-Anwesen der "Game of Thrones"-Stars ein! Es sind nicht die ersten kriminellen Zwischenfälle in der Wahlheimat der beiden.
Das Schauspieler-Paar wohnt seit Jahren teilzeitlich im britischen Suffolk, soll dort eigentlich sehr zufrieden sein und sich gut eingelebt und integriert haben. Doch wie die Daily Mail berichtete, wurde nun bei ihnen eingebrochen!
Besonders bitter: Demnach ist es nicht das erste Mal, dass Diebe in das Tudor-Bauernhaus (errichtet im 15. Jahrhundert) eingestiegen sind. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden extra erhöht - unter anderem wurden 1,8 Meter hohe Eichentore errichtet.
Abgeschreckt hat das aber offenbar nicht. Der neuerliche Zwischenfall soll in den Wochen vor Weihnachten passiert sein. Auch andere Häuser in Suffolk waren zuletzt Ziel von Einbrechern geworden.
Harington und Leslie, die sich einst am Set der HBO-Hitshow "Game of Thrones" kennengelernt haben, leben gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kindern in dem Haus. Ob die Familie während des Einbruchs zu Hause war, ist nicht bekannt.
Kit Harington und Rose Leslie leben in Suffolk, London und Los Angeles
"Jeder weiß, dass Kit und Rose hier sind, und wir sind stolz darauf, dass sie sich für unser kleines Stück Land als Wohnort entschieden haben", sagte eine Anwohnerin über die beiden Hollywood-Stars.
"Aber wir legen auch großen Wert auf den Schutz ihrer Privatsphäre, deshalb war es beunruhigend, als wir hörten, dass bei ihnen und einigen anderen Anwohnern eingebrochen wurde."
Harington soll das Anwesen laut Daily Mail im Jahr 2017 erworben haben, seitdem leben Leslie und er abwechselnd dort, aber auch in Los Angeles und London. Dass ihre Privatsphäre dabei immer wieder attackiert wird, soll die beiden verständlicherweise sehr stören.
Ein Paar sind Harington und Leslie seit mittlerweile fast 14 Jahren. 2018 gaben die ehemaligen Kollegen sich schließlich das Jawort. Anfang 2021 wurde dann bekannt, dass sie einen Sohn bekommen haben - im Sommer 2023 folgte ein Töchterchen.
Titelfoto: Montage: IMAGO / ABACAPRESS, IMAGO / Capital Pictures