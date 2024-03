Schock-Diagnose bringt Daniel Aminati zum Schreien: Krebs bei Frau Patrice hat gestreut

Vor zwei Wochen hätte Patrice von einem neuen Befund erfahren. In ihrer Lunge wurden Metastasen entdeckt. Jetzt müsse man auf die Ergebnisse der Untersuchungen warten, um zu wissen, wie es weitergeht, erklärt der Moderator in seinem Video auf Instagram.

Ihr Mann Daniel erinnert sich an den riesigen Hoffnungsschimmer. Das Paar freute sich, bald wieder "Lambada" zu tanzen und das Leben in "vollen Zügen" genießen zu können. Doch jetzt muss die Familie einen heftigen Rückschlag verkraften!

In der schweren Zeit immer an ihrer Seite: Ehemann Daniel Aminati (50). © Bildmontage/Screenshot/Instagram/Daniel Aminati

Der Tag, an dem seine Frau ihm die schreckliche Nachricht überbrachte, hat sich in das Gedächtnis des Moderators gebrannt: "Die Kleine war nicht da, meine Frau war nicht da und ich habe so geschrien", gibt der 50-Jährige zu. "Ich habe Gott verflucht."



Mittlerweile wäre die Therapie in vollem Gange, schreibt Daniel Animati in seinem Beitrag. "Dieser Clip entstand vor ca. 3 Wochen. Inzwischen ist die Infusions & Strahlentherapie in vollem Gange und schlägt mit erheblicher Wucht zu. Das ist gut…aber wie schon erwähnt leider kein Wellnessprogramm. Jeder, der schonmal eine Krebstherapie durchstehen musste, weiß was das heißt."

Doch der Promi stimmt auch hoffnungsvolle Töne an: "Die angstvollen Tränen der letzten Wochen werden spätestens in einem Jahr Tränen der Freude sein werden", meint er optimistisch. Er wolle trotz der niederschmetternden Umstände auch den Sinn hinter dieser schlimmen Situation erkennen. Dies setze "Kräfte" und "Hoffnung" frei.

Dabei seien Angst und Tränen völlig "okay", meint Aminati. Man dürfe sich nur nicht von seiner Furcht kontrollieren lassen, fügt er hinzu.