Schock für DSDS-Sternchen Bernd Kieckhäben: Erst Hüft-OP, dann große Sorge um Freund Steven

2022 stellte Bernd Kieckhäben (34) der Öffentlichkeit seinen langjährigen Partner Steven (l.) vor. © Instagram/berndkieckhaeben (Screenshot)

Der Musiker, der in Kastellaun (Rheinland-Pfalz) einen Friseursalon betreibt, leidet an fortgeschrittener Arthrose. Der etwa vierstündige Eingriff in einer Klinik in Bad Kreuznach, bei dem ihm eine neue Hüfte eingesetzt wurde, war daher unvermeidbar.

"Ich war fix und fertig. Mir war schlecht, ich habe mich ununterbrochen übergeben. Eine Tortur", erzählt Bernd der BILD im Nachgang von den schlimmen Nachwirkungen der OP. Doch damit nicht genug!

Denn als Steven seinem Liebsten nach dem Eingriff den obligatorischen Krankenbesuch abstattete, kippte er noch mitten im Krankenzimmer um und musste in die Notaufnahme.

"Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich war frisch operiert, mein Freund war in der Notaufnahme - ich saß einfach auf meinem Bett und die Tränen liefen mir übers Gesicht", berichtet der DSDS-Fünfte von 2009 bestürzt.