Schock für Jürgen Milski: Turbulenter Flug bereitet Ballermann-Star große Sorgen

Palma de Mallorca (Spanien) - Große Aufregung bei Jürgen Milski (61)! Der ehemalige " Big Brother "-Teilnehmer hätte beinahe seinen Auftritt im Bierkönig auf Mallorca verpasst. Der Grund: die mögliche Sichtung einer Drohne.

Partysänger Jürgen Milski (61) hatte eine turbulente Anreise zu seinem Auftritt im Bierkönig. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach habe der 61-Jährige in einem Flugzeug von Menorca nach Mallorca gesessen, als die Maschine den Landeanflug kurzerhand abbrechen musste.

Nach Angaben der spanischen Zeitung "Diario de Mallorca" und des Flugportals "Flightradar 24" sei eine Drohne in der Nähe des Flughafens auf der Lieblingsinsel der Deutschen gesichtet worden. Die Airport-Sicherheitsfirma Enaire bestätigte den Zwischenfall inzwischen.

"Wir sollten auf Mallorca landen. Kurz vor dem Landeanflug wird der Flughafen Palma gesperrt!", bestätigte der Partysänger gegenüber "BILD".

Demnach habe der Flieger rund 20 Minuten über Palma kreisen müssen, doch es habe ein Problem gegeben. So sei zudem wenig Sprit an Bord gewesen, weshalb es zurück nach Menorca gegangen sei, um zu tanken.

"Ich habe gedacht, nach 650 Flügen in Richtung Mallorca hätte ich schon alles erlebt", gesteht die "Big Brother"-Legende.