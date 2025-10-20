Schock für Jürgen Milski: Turbulenter Flug bereitet Ballermann-Star große Sorgen
Palma de Mallorca (Spanien) - Große Aufregung bei Jürgen Milski (61)! Der ehemalige "Big Brother"-Teilnehmer hätte beinahe seinen Auftritt im Bierkönig auf Mallorca verpasst. Der Grund: die mögliche Sichtung einer Drohne.
Demnach habe der 61-Jährige in einem Flugzeug von Menorca nach Mallorca gesessen, als die Maschine den Landeanflug kurzerhand abbrechen musste.
Nach Angaben der spanischen Zeitung "Diario de Mallorca" und des Flugportals "Flightradar 24" sei eine Drohne in der Nähe des Flughafens auf der Lieblingsinsel der Deutschen gesichtet worden. Die Airport-Sicherheitsfirma Enaire bestätigte den Zwischenfall inzwischen.
"Wir sollten auf Mallorca landen. Kurz vor dem Landeanflug wird der Flughafen Palma gesperrt!", bestätigte der Partysänger gegenüber "BILD".
Demnach habe der Flieger rund 20 Minuten über Palma kreisen müssen, doch es habe ein Problem gegeben. So sei zudem wenig Sprit an Bord gewesen, weshalb es zurück nach Menorca gegangen sei, um zu tanken.
"Ich habe gedacht, nach 650 Flügen in Richtung Mallorca hätte ich schon alles erlebt", gesteht die "Big Brother"-Legende.
Jürgen Milski überlegt sich sarkastisch eine Reisemöglichkeit
Allerdings hat der 61-Jährige Glück im Unglück gehabt: Denn trotz der massiven Probleme und Einschränkungen kam er pünktlich zu seinem Auftritt im Bierkönig um 23 Uhr an.
"Schaffe ich das mit 'nem Tretboot von Menorca nach Mallorca??", habe er sich jedoch vorher gefragt, ob es auch anderweitig möglich sei, nach Mallorca zu kommen.
Denn wie die amtlichen Behörden inzwischen mitgeteilt haben, seien ein knappes Dutzend Flüge umgeleitet worden.
Nach knapp einer Stunde gegen kurz vor 20 Uhr sei der Flugbetrieb dann aber wieder aufgenommen worden.
Die Sichtung von Drohnen an mehreren großen europäischen Flughäfen hatte in den vergangenen Wochen zu erheblichen Störungen geführt. Unter anderem waren auch die deutschen Flughäfen in München und Frankfurt am Main betroffen.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa