Schock für Sascha Lobo: Ehefrau mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus!

Berlin - Die Ehefrau des bekannten Bloggers Sascha Lobo (49) musste mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht werden . Das hat es damit auf sich.

In ihrer Instagram-Story berichte sie ihren rund 50.000 Fans von dem schmerzhaften Vorfall und teilte sogar Bilder von ihrer verbrannten Haut!

Doch am Dienstag landete die 31-Jährige wegen eines Missgeschicks in der Küche in der Notaufnahme!

Auf Instagram teilt sie regelmäßig ihre ausgefallenen Rezepte , mit denen sie den Appetit ihres Mannes und ihrer drei Kinder stillt. Zuletzt versuchte sie sich etwa an dem Lieblingsrezept der österreichischen Kaiserin Sissi: leckere Marillenknödel.

Während der für seinen roten Irokesenschnitt bekannte Sascha in Talkshows auftritt und den ein oder anderen Politiker über die Funktionsweise der sozialen Medien belehrt, hat seine Frau Jule (31) eine wahre Begabung für köstliche Mahlzeiten.

Trotz großer Schmerzen bewies die 31-Jährige Humor. © Screenshot/Instagram/@julelobo

Eigentlich wollte Jule bloß Schokolade in einem Kochtopf schmelzen. Dafür habe sie die feste Schokolade in eine Schüssel gefüllt und diese dann in einen mit Wasser gefüllten Kochtopf gestellt. Dabei hätten sich beiden Behältnisse verkeilt.

"Hat extrem schlecht geklappt", schrieb sie zu einem ihrer Bilder aus dem Krankenhaus.

Was genau im nächsten Moment passierte, lässt sich anhand der Fotos nur erahnen. Zu sehen ist, wie Jule mit heftigen Verbrennungen im Gesicht, am Hals und am Arm im Krankenwagen hockt. Auch ihre Augen sind stark angeschwollen.

Bei dem Versuch, die verkeilte Schüssel aus dem Topf zu lösen, war ihr das kochend heiße Wasser offenbar entgegen gespritzt. Die daraus resultierenden Schmerzen beschrieb die dreifache Mutter sogar als noch heftiger, als bei einem Kaiserschnitt!

Abschließend gab sie ihren Followern einen weisen Rat mit auf den Weg: "Passt auf euch auf in der Küche."