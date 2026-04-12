Schockdiagnose Brustkrebs: Lucy Liu wird Opfer von fatalem Ärztefehler
Los Angeles (USA) - Lucy Liu (57) erinnert sich an einen dunklen Moment in ihrem Leben zurück: In den 1990er Jahren erhielt die Schauspielerin die Diagnose Brustkrebs - doch die war falsch.
Weil sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet hatte, suchte die "3 Engel für Charlie"-Bekanntheit damals einen Arzt auf, wie sie nun im Interview mit dem US-Magazin People preisgab.
Der Mediziner habe die auffällige Stelle abgetastet und den Knoten, ohne weitere Untersuchungen wie etwa eine Mammografie oder einen Ultraschall, als bösartig eingestuft, berichtete die heute 57-Jährige von dem Schockmoment.
Die Diagnose Brustkrebs habe ihr den Boden unter den Füßen weggerissen: "Es war beängstigend, denn damals gab es viel weniger Informationen, weil wir kein Internet hatten."
Sie habe sich deshalb allein auf die Aussage ihres Arztes verlassen müssen und sich schließlich sogar einer Operation unterzogen, bei der der Tumor entfernt wurde. Das überraschende Ergebnis: Der Befund war gutartig.
Lucy Lius Arzt hatte eine Fehldiagnose gestellt, wie sich erst nach dem Eingriff herausstellte.
Lucy Liu wirbt für Krebsvorsorge
Rückblickend spricht die Schauspielerin von einem entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben: "Ich glaube, das war der Moment, in dem ich begann zu verstehen, wie wichtig es ist, für mich selbst einzustehen."
Dass sie der Diagnose des Mediziners blind vertraut und auf eine zweite Meinung verzichtet habe, sei ein großer Fehler gewesen, so die alleinerziehende Mutter: "Obwohl ein Freund mir geraten hatte, eine Zweitmeinung einzuholen, dachte ich mir: 'Was soll das bringen? Der Arzt weiß schon, wovon er spricht.'"
Heute setzt sich die gebürtige New Yorkerin dafür ein, das Bewusstsein für Vorsorgeuntersuchungen und regelmäßige Screenings zu schärfen.
Auf ihre vorschnelle Operation blickt Lucy Liu inzwischen ohne Reue zurück. Stattdessen habe sie eine wichtige Lektion gelernt: "Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber man kann daraus lernen und bessere Entscheidungen für sich und andere treffen."
Titelfoto: Marleen Moise / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP