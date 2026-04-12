12.04.2026 10:22 Schockdiagnose Brustkrebs: Lucy Liu wird Opfer von fatalem Ärztefehler

Lucy Liu erinnert sich an einen dunklen Moment in ihrem Leben: In den 1990er Jahren erhielt die Schauspielerin die Diagnose Brustkrebs - doch die war falsch.

Von Franka Wolf

Los Angeles (USA) - Lucy Liu (57) erinnert sich an einen dunklen Moment in ihrem Leben zurück: In den 1990er Jahren erhielt die Schauspielerin die Diagnose Brustkrebs - doch die war falsch.

Lucy Liu (57) erhielt eine falsche Krebsdiagnose. © Marleen Moise / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Weil sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet hatte, suchte die "3 Engel für Charlie"-Bekanntheit damals einen Arzt auf, wie sie nun im Interview mit dem US-Magazin People preisgab.



Der Mediziner habe die auffällige Stelle abgetastet und den Knoten, ohne weitere Untersuchungen wie etwa eine Mammografie oder einen Ultraschall, als bösartig eingestuft, berichtete die heute 57-Jährige von dem Schockmoment.



Die Diagnose Brustkrebs habe ihr den Boden unter den Füßen weggerissen: "Es war beängstigend, denn damals gab es viel weniger Informationen, weil wir kein Internet hatten."



Sie habe sich deshalb allein auf die Aussage ihres Arztes verlassen müssen und sich schließlich sogar einer Operation unterzogen, bei der der Tumor entfernt wurde. Das überraschende Ergebnis: Der Befund war gutartig. Lucy Lius Arzt hatte eine Fehldiagnose gestellt, wie sich erst nach dem Eingriff herausstellte.

Lucy Liu wirbt für Krebsvorsorge