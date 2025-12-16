Schockierende Aussage: Raab-Kult-Star sollte von Ehefrau vergiftet werden

Köln - Ingrid (†84) und Klaus Kalinowski (88) erlangten durch "TV total" Kultstatus. Das Ehepaar kommentierte einst auf herrliche Weise das Weltgeschehen. Doch jetzt sorgt der 88-Jährige mit schockierenden Aussagen für Wirbel.

Ingrid (†84) und Klaus Kalinowski (88) wurden durch "Ingrids Woche und Klaus" deutschlandweit bekannt. (Archivfoto) © IMAGO / APress

Seine Frau soll versucht haben, ihn umzubringen!

Angeblich habe Ingrid einst mit einer Freundin zusammengesessen. In dem Gespräch soll es um das Thema Tod und Selbstmord gegangen sein, als plötzlich ein Satz fiel, der sich bis heute in das Gedächtnis des 88-Jährigen eingebrannt hat.

"Ich wollte den Klaus schon mal vergiften", soll Ingrid ihrer Freundin damals gebeichtet haben. Selbst einen Plan habe es demnach gegeben.

Zunächst eine kleine Dosis Gift und sollte diese nicht ausreichen, eine größere.

"Das ist dann schon ein bisschen hart", gesteht Klaus in einem Gespräch mit dem Düsseldorfer YouTuber "Kannemilsch", der den Kult-Star von Stefan Raab (59) in seiner Wohnung in Köln besucht hat.

Ein Geständnis, das zu der toxischen Beziehung der beiden passt. Zwar waren sie 50 Jahre lang ein Paar, doch harmonisch war es nicht immer. So hatte Ingrid ein eigenes Zimmer, eine eigene Toilette und eigene Regeln.

Immer wenn sie wütend wurde, habe sie Klaus auch wegen dessen schlesischer Herkunft beleidigt.