Schockierende Aussage: Raab-Kult-Star sollte von Ehefrau vergiftet werden
Köln - Ingrid (†84) und Klaus Kalinowski (88) erlangten durch "TV total" Kultstatus. Das Ehepaar kommentierte einst auf herrliche Weise das Weltgeschehen. Doch jetzt sorgt der 88-Jährige mit schockierenden Aussagen für Wirbel.
Seine Frau soll versucht haben, ihn umzubringen!
Angeblich habe Ingrid einst mit einer Freundin zusammengesessen. In dem Gespräch soll es um das Thema Tod und Selbstmord gegangen sein, als plötzlich ein Satz fiel, der sich bis heute in das Gedächtnis des 88-Jährigen eingebrannt hat.
"Ich wollte den Klaus schon mal vergiften", soll Ingrid ihrer Freundin damals gebeichtet haben. Selbst einen Plan habe es demnach gegeben.
Zunächst eine kleine Dosis Gift und sollte diese nicht ausreichen, eine größere.
"Das ist dann schon ein bisschen hart", gesteht Klaus in einem Gespräch mit dem Düsseldorfer YouTuber "Kannemilsch", der den Kult-Star von Stefan Raab (59) in seiner Wohnung in Köln besucht hat.
Ein Geständnis, das zu der toxischen Beziehung der beiden passt. Zwar waren sie 50 Jahre lang ein Paar, doch harmonisch war es nicht immer. So hatte Ingrid ein eigenes Zimmer, eine eigene Toilette und eigene Regeln.
Immer wenn sie wütend wurde, habe sie Klaus auch wegen dessen schlesischer Herkunft beleidigt.
Klaus Kalinowski vermisst "gar nichts" an seiner verstorbenen Ehefrau Ingrid
"Man muss Menschen nehmen, wie sie kommen", erklärt der 88-Jährige, der trotzdem geblieben ist, obwohl er von den Aussagen immer tief gekränkt gewesen sei.
Der Kölner Show-Gigant Raab machte sich das zunutze und formte aus den beiden ein Kult-Paar.
Einmal schlug Ingrid ihren Klaus vor laufender Kamera sogar ins Gesicht, sodass seine Lippe anfing zu bluten. "Und Raab hat sich wahrscheinlich amüsiert", so Klaus, der seine Frau aber in Schutz nimmt: "Sie wurde provoziert."
Mit dem Ende von Raab und der Pause von "TV total" endete auch die TV-Karriere von Ingrid und Klaus.
Vor rund sieben Jahren erkrankte Ingrid dann schwer. Drei Jahre lang pflegte Klaus seine Liebste zu Hause. "Das war ein Marathon. 24 Stunden", macht der "TV total"-Kult-Star klar, der sich daher auch keinen Vorwurf machen könne.
Und trotz aller Schwierigkeiten blieb Klaus bis zum Tod an der Seite seiner Ingrid. "Es war viel Kampf", gesteht er auf Nachfrage, ob es eine schöne Liebe gewesen sei. Deshalb vermisse er auch "gar nichts" an ihr. "Ich habe das abgeschrieben", so Klaus abschließend.
Titelfoto: YouTube/Kannemilsch (Screenshot)