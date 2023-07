12.07.2023 11:54 919 Schockierender Tod von Joesthetics (†30): Geste seiner Freundin rührt zu Tränen

Am 1. Juli verstarb Star-Fitness-Influencer Joesthetics plötzlich an einem geplatzten Aneurysma. Seine Freundin Nicha erinnert in besonderer Weise an ihn.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Thailand/Cham - Jede Nacht kann sie nicht einschlafen, weil sie es noch immer nicht fassen kann und es für einen üblen Witz hält. Nach dem plötzlichen und schockierenden Tod von Fitness-Star Joesthetics alias Johannes Lindner (†30) ist seine Partnerin noch lange nicht über den Verlust hinüber. Für ihren "Jo" setzte sie ein rührendes Zeichen. Ein Foto aus glücklichen Tagen (rechts): Joesthetics alias Johannes Lindner (†30) und seine Freundin Nicha. Bei der Trauerfeier in Lindners Stamm-Gym präsentierte seine Freundin ein besonderes Tattoo als Erinnerung an den Star-Influencer. © Montage: Instagram/immapeaches Am Montag hatten sich trauernde Fans wie auch in Thailand lebende Freunde des Instagram-Stars (posthum 9,5 Millionen Follower erreicht) im Muscle Factory Gym in Pattay unweit des Wohnsitzes von Joesthetics zusammengefunden. Bei der Trauerfeier wurden etliche Blumen niedergelegt und Trauerkarten, an den am 1. Juli gestorbenen Muskelmann gerichtet, hinterlassen. Neben reichlich Tränen und weiterhin andauernder Entrüstung über den Verlust ihres charismatischen, liebevollen, lustigen und erfolgreichen Wegbegleiters ragte besonders Freundin Nicha hervor. Trotz der in den vergangenen Tagen immer wieder emotionalen Erinnerungen, die sie auf ihrem Instagram-Feed teilte, wirkte sie weitgehend gefasst. Fast so, als ob sie das Motto ihres Liebsten - "Stay Strong" ("bleib stark") - für alle sichtbar nach außen tragen wollen würde. Promis & Stars Reality-Girl protestiert und bedankt sich bei wichtiger Frau Um diese Message zu unterstreichen, prangte auf ihrem Nacken ein neues Tattoo mit eben diesen Worten. Doch der Schriftzug bedeutet weitaus mehr als Farbe auf Haut. Denn wer den Fitness-Guru aus Bayern lang genug verfolgte, weiß, dass auch Joesthetics den identischen Schriftzug an genau der gleichen Stelle trug. Stechen ließ sich Nicha die Körperkunst kurz nach dem tragischen Tod ihres Lebensgefährten, mit dem sie zwei Jahre fest zusammen war. Ein befreundeter Tattoo-Künstler, der auch Lindners seit etlichen Jahren bestehende Tätowierung verschönerte, nahm sich dem ganz besonderen Projekt an. Erinnerung an verstorbenen Freund: Johannes Lindners Partnerin Nicha ehrt ihn mit "Stay Strong"-Tattoo Rund 100 Fans und Vertraute nahmen an Trauerfeier in Joesthetics Stamm-Fitnessstudio teil Doch nicht nur mit dem neuen Körperschmuck strahlte die junge Frau, die mit dem Bodybuilding-Fanatiker - der an einem geplatzten Aneurysma in ihren Armen gestorben war - durch dick und dünn gegangen war, Stärke aus. In einer zu Tränen rührenden Ansprache bedankte sie sich für die vielen Menschen, die ihrem Schatz persönlich gedenken wollten und appellierte - mit immer unter ihrer schwarzen Sonnenbrille herunter kullernden Tränen, die Botschaft des erfolgreichsten deutschen Fitness-Influencers aufrechtzuerhalten. Leichnam bereits nach Deutschland überführt: Joesthetics wird im Familiengrab in Cham beigesetzt Joesthetics verstarb an geplatztem Aneurysma: Tage zuvor klagte er über Nackenschmerzen Rund 100 Fans und Freunde gedachten im Muscle Factory Gym in Pattya ihrem Wegbegleiter und Idol, legten Trauerkarten und Blumen nieder. © Instagram/immapeaches Derweil wurde der Leichnam von Joesthetics, veranlasst durch seine Mutter, in die Heimat nach Deutschland, genauer gesagt ins oberpfälzische Cham in Bayern, transportiert. Dort soll Lindner im Familiengrab beigesetzt werden. In Cham, wo der Internet-Star in der familieneigenen Ziegelei fleißig mit anpackte und einst als Türsteher vor örtlichen Diskotheken jobbte. Zudem überzeugte der sportliche Bayer bis zu seinem 18. Lebensjahr als Dirt-Bike-Fahrer, erreichte damit quasi Profi-Status und war mit seinen waghalsigen Stunts einer der besten seiner Altersklasse. Erst eine heftige Verletzung machte ihm den Traum von Höherem zunichte. Es sollte jedoch der direkte Weg zum Bodybuilding und somit zu einer Weltkarriere mit Millionen Fans und von ihm in seiner Jugend nie vorstellbaren Einnahmen gewesen sein. Promis & Stars Sie schwelgt im Baby-Glück! Dieser Sportstar ist zum ersten Mal Mama geworden Der Bild-Zeitung gegenüber sagte Nicha: "Jo hat mir immer beigebracht, niemals aufzugeben. Er war ein verbissener Kämpfer und er selbst hat nie ans Aufgeben gedacht." Diese Botschaft wollen sie und die engsten Freunde des "Brazza" so gut es geht auf ewig ausstrahlen und im Sinne ihres Kameraden weiter in die Welt hinaustragen.

Titelfoto: Montage: Instagram/immapeaches