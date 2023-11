Schon wieder Familienzuwachs bei Alex Hindersmann und Laura Papendick?

Kiel - Erst vor wenigen Monaten haben der Ex-" Bachelorette "-Kandidat Alexander Hindersmann (34) und seine Freundin Laura Papendick (34) eine kleine Familie gegründet. Jetzt überraschte Alex mit einer Instagram-Story, in der er ein neues Familienmitglied willkommen hieß.

In seiner Instagram-Story begrüßte Neu-Daddy Alex Hindersmann (34) schon wieder ein neues Familienmitglied. © Screenshot/Instagram/alexander_hindersmann (Bildmontage)

Auf dem Bild zu sehen ist ein kleiner Welpe, der es sich in einem Wohnzimmer gemütlich gemacht hat und dazu noch etwas unsicher in die Handy-Kamera schaut.

"Hugo. Welcome to the family", kommentierte Alex das Bild. Doch haben er und Laura sich etwa einen kleinen Hund angeschafft – oder ist der kleine Welpe nur Teil des erweiterten Familienkreises?

In seiner nächsten Story widmete sich Alex dann auch schon wieder seinem neuen Daddy-Alltag. Während Laura nach ihrem Einsatz für den 28. RTL-Spendenmarathon am Donnerstagabend inzwischen schon wieder im Flieger nach Italien sitze, sei er mit dem gemeinsamen Sohn wieder nach Hause gefahren.

Die knapp sechs Stunden Fahrt mit dem kleinen Mann seien kein Problem gewesen, betonte Alex. Und weiter schrieb er: "Irgendwie mag ich die Daddy-Tage alleine mit ihm. Laura vermisse ich natürlich auch."

Als Paar scheinen die beiden einen guten Weg gefunden zu haben, um Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ob da auch noch Platz für einen Welpen ist?