"Schwäbische Toskana": So schön lebt VfB-Legende Hansi Müller

Stuttgart - Er hat vieles gesehen, erlebt und gewonnen! Die Vereins-Ikone des VfB Stuttgart , Hansi Müller (66), genießt sein Leben in vollen Zügen. Dabei zeigt sich der ehemalige Fußballprofi heimattreu und dankbar.

Zu Hause ist es immer noch am Schönsten! Dieses Motto hat sich auch der ehemalige Fußballspieler Hansi Müller (66) zu eigen gemacht und lässt es sich im schwäbischen Rems-Murr-Kreis gutgehen.

In einem Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" berichtet der Ex-Kicker (u. a. Inter Mailand, Calcio Como und FC Tirol) über die Schönheit der schwäbischen Natur, seine Lebensqualität und wagt einen Blick in die Zukunft.

Müller, der sein Fußball-ABC beim SV Rot im Stuttgarter Norden gelernt hat, ist mit seiner Familie mittlerweile im beschaulichen Korb sesshaft geworden. Zuvor hatte Familie Müller in Waiblingen-Neustadt gewohnt.

Warum der bescheidene Ex-Profi den Rems-Murr-Kreis als die "schwäbische Toskana" bezeichnet, wird schnell klar.

"Man ist hier in der Natur, kein Lärm von Industrie oder Verkehr und trotzdem stadtnah. Das findet man nicht so oft", gerät der 66-Jährige in dem Interview über seine Heimat regelrecht ins Schwärmen.