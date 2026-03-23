Schweiger-Ex stellt sich wichtige Frage: "Wie werden Söhne zu guten Männern?"

Hamburg - "Wie werden Söhne zu guten Männern?" - mit dieser wichtigen Frage hat sich Svenja Holtmann (39), Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (62), am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal befasst.

Schweiger-Ex Svenja Holtmann (39) geht in ihrem Leben als vierfache Jungsmama vollkommen auf. © Fotomontage: Instagram/svenjaholtmann

Die 39-Jährige hat gleich vier Söhne: Carlo Maximilian (6) wurde im September 2019 geboren, Mika Jordi (4) erblickte im August 2021 das Licht der Welt und Louie Jim (2) kam im August 2023 dazu. Den Abschluss bildete schließlich Pepe Julius (fünf Monate) im Oktober 2025.

"Was ich weiß: Die Männer von morgen sitzen heute bei uns am Frühstückstisch und sie schauen und hören ganz genau hin, denn genau hier beginnt es. Nicht später, nicht irgendwo, sondern bei uns. Wir leben es ihnen vor", schrieb Svenja zu einem Video ihres schaukelnden Nachwuchses.

Ihr Anspruch sei deshalb, dass ihre Söhne lernen, den Mund aufzumachen, wenn andere schwiegen und sich für andere einsetzen, wenn andere wegschauten, verdeutlichte die Vierfach-Mama.

Konkret gehe es ihr um die Frage, wie ein Mann mit einer Frau umgehe oder wie Konflikte gelöst würden. Auch dass Grenzen respektiert werden sollten oder dass Fürsorge keine "Frauenrolle" sei, wolle sie vermitteln, so die Blondine.