Schweiger-Ex überrascht mit ehrlichem Mama-Geständnis: "Kurzer Moment der Enttäuschung"
Hamburg - Svenja Holtmann (39) ist bereits seit mehreren Jahren stolze Mutter. Insgesamt vier Söhne hat die Ex-Partnerin von Schauspieler Til Schweiger (61). Doch ein Detail zu ihrer Mutterschaft beschäftigt die 39-Jährige offenbar bis heute.
"Ich hab’ mich immer als Mädchenmama gesehen. Ich war mir irgendwie sicher, dass da irgendwann ein Mädchen dabei ist", teilt Holtmann ihre persönlichen Gedanken in einem Reel auf Instagram. Wer das Model bereits länger verfolgt, weiß: Eine Tochter hat das Model nicht.
"Und dann kam ein Junge… und noch einer… und noch einer… und noch einer. Und ja, ich liebe jeden einzelnen von ihnen mehr, als ich je dachte, dass es möglich ist", fährt sie weiter fort. "Aber dieser kurze Moment der Enttäuschung war trotzdem da."
Statt einer Mädchen-Mama ist die 39-Jährige nun also von einer Jungs-Rasselbande umgeben: Carlo Maximilian (6) wurde im September 2019 geboren, Mika Jordi (4) erblickte im August 2021 das Licht der Welt und Louie Jim (2) kam im August 2023 dazu. Den Abschluss bildete schließlich Pepe Julius (sechs Monate) im Oktober 2025.
"Ich hab’ mich oft gefragt, ob man das überhaupt sagen darf, ohne direkt verurteilt zu werden", ergänzt die Vierfach-Mama zu ihren zuvor geäußerten Gedanken. "Aber warum eigentlich nicht? ... weil man sich etwas vorgestellt hat, heißt das doch nicht, dass man das, was man bekommen hat, weniger liebt."
Schweiger-Ex Svenja Holtmann: "Könnte heute nicht glücklicher sein"
Holtmann habe das Gefühl, dass viele Menschen diese Art von Gedanken haben und sich nicht trauen, sie auszusprechen. "Heute kann ich es mir jedenfalls nicht mehr anders vorstellen und bin unheimlich stolz auf meine 4 Jungs, die unterschiedlicher nicht sein könnten."
Neben ihren vier Söhnen gibt es jedoch noch einen fünften Mann in ihrem Leben: Partner Sönke Rosenkranz, den Vater der Kinder. Holtmann war Anfang der 2010er-Jahre als Freundin von Schweiger bekannt geworden. Die Beziehung hielt fast drei Jahre lang, ehe die beiden getrennte Wege gingen - und Svenja ihren jetzigen Ehemann kennenlernte.
"Ich habe mir 4 Mal ein Mädchen gewünscht und 4 Mal einen Jungen bekommen. Und könnte heute nicht glücklicher sein", so Holtmann abschließend.
Titelfoto: Screenshot Instagram/svenjaholtmann