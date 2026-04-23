Schweiger-Ex überrascht mit ehrlichem Mama-Geständnis: "Kurzer Moment der Enttäuschung"

Hamburg - Svenja Holtmann (39) ist bereits seit mehreren Jahren stolze Mutter . Insgesamt vier Söhne hat die Ex-Partnerin von Schauspieler Til Schweiger (61). Doch ein Detail zu ihrer Mutterschaft beschäftigt die 39-Jährige offenbar bis heute.

Svenja Holtmann (39) gibt auf Instagram immer wieder Einblicke in ihr Familienleben. © Screenshot Instagram/svenjaholtmann

"Ich hab’ mich immer als Mädchenmama gesehen. Ich war mir irgendwie sicher, dass da irgendwann ein Mädchen dabei ist", teilt Holtmann ihre persönlichen Gedanken in einem Reel auf Instagram. Wer das Model bereits länger verfolgt, weiß: Eine Tochter hat das Model nicht.

"Und dann kam ein Junge… und noch einer… und noch einer… und noch einer. Und ja, ich liebe jeden einzelnen von ihnen mehr, als ich je dachte, dass es möglich ist", fährt sie weiter fort. "Aber dieser kurze Moment der Enttäuschung war trotzdem da."

Statt einer Mädchen-Mama ist die 39-Jährige nun also von einer Jungs-Rasselbande umgeben: Carlo Maximilian (6) wurde im September 2019 geboren, Mika Jordi (4) erblickte im August 2021 das Licht der Welt und Louie Jim (2) kam im August 2023 dazu. Den Abschluss bildete schließlich Pepe Julius (sechs Monate) im Oktober 2025.

"Ich hab’ mich oft gefragt, ob man das überhaupt sagen darf, ohne direkt verurteilt zu werden", ergänzt die Vierfach-Mama zu ihren zuvor geäußerten Gedanken. "Aber warum eigentlich nicht? ... weil man sich etwas vorgestellt hat, heißt das doch nicht, dass man das, was man bekommen hat, weniger liebt."