Sorge um Star-Autorin: Charlotte Link schwer erkrankt!

Wiesbaden - Charlotte Link (60) zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autorinnen unserer Zeit. Nun ist die Schriftstellerin offenbar so schwer erkrankt, dass sie sich für den Rest des Jahres zurückziehen muss.

Charlotte Link (60) liebt es für gewöhnlich, ihre Romane auch persönlich bei ihren Fans vorzustellen. Doch darauf wird sie in diesem Jahr verzichten müssen. © Oliver Berg/dpa

Charlotte Link ist seit vielen Jahren aus der Krimi-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit zahlreichen Besteller-Romanen begeistert sie Lesefans schon seit knapp 40 Jahren.

Auch in diesem Jahr soll ein neuer Thriller aus ihrer Kate-Linville-Reihe erscheinen. Selbst vorstellen wird sie das Buch jedoch dieses Mal nicht, denn: Die Autorin ist schwer erkrankt!

Das gab sie am Freitag bei Instagram bekannt. Dort schrieb sie zu einem Bild von sich und ihrem Hund: "Ihr Lieben .... manchmal wirft einem das Leben ganz schön große Steine in den Weg. So groß wie Felsbrocken...."

Was ihr zugestoßen ist, verrät sie nicht. Doch aufgeben - das stellt sie klar - sei keine Option: "Wenn man selbst plötzlich die großen Steine auf dem eigenen Lebensweg liegen sieht, fühlt es sich schrecklich an, aber was man schnell begreift ist: Jammern hilft jetzt nichts. Kämpfen ist angesagt."

Doch dazu muss sich die Schriftstellerin vorerst zurückziehen - und kann ihr neuestes Buch nicht persönlich vorstellen. Ein schwerer Schlag für die 60-Jährige.