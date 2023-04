Schwere Vorwürfe: DAS soll der wahre Grund für die Almklausi-Trennung sein

Köln – Fünf Monate ist es her, dass der "Sommerhaus"-Fluch auch bei Almklausi (54) und seiner Maritta zugeschlagen hat. Jetzt kursieren schwere Vorwürfe gegen die Noch-Ehefrau des Ballermann-Stars.

"Ihren Mann hatte sie für mich verlassen", zitiert das Gossip-Blatt Rafael, der in der Promi-Welt bislang wohl ein unbeschriebenes Blatt ist. Tatsächlich soll es jedoch Beweise für die mutmaßliche Romanze geben.

Was steckt wirklich hinter der Trennung des einstigen Reality-TV-Duos? Nachdem sie 2021 den siebten Platz im " Sommerhaus der Stars " belegt haben, hatten Almklausi (bürgerlich: Klaus Krehl-Meier) und Maritta im November 2022 ihr Liebes-Aus verkündet.

Almklausi hat einen gemeinsamen Sohn mit seiner Noch-Ehefrau Maritta. (Archivfoto) © Marcel Kusch/dpa

"Promiflash" veröffentlichte zwei Fotos, die von Rafaels Instagram-Account stammen. Darauf ist der Sonnenbrillenträger in sommerlicher Kulisse mit Maritta zu sehen. Auf einem der Schnappschüsse küssen sich die beiden Urlauber sogar ganz vertraut auf den Mund.

Seit September 2022 - und damit Wochen vor Marittas offizieller Trennung von Almklausi - sollen die zwei eine Liaison gehabt haben.

Daraus sei später sogar eine feste Beziehung inklusive Zusammenzug entstanden, bis Rafael angeblich die Reißleine zog - "weil sie [Maritta, Anm. d. Red.] einfach auf allen Ebenen ein falsches Spiel spielt".

Was wirklich an den Vorwürfen dran ist, bleibt unklar. Marittas Management stritt gegenüber "Promiflash" jegliche Behauptungen von Rafael ab: "Maritta Krehl äußert sich nicht zu wenig fundierten Behauptungen unbekannter Dritter, die nun versuchen, durch ihre Bekanntheit ebenfalls in die Öffentlichkeit zu gelangen." Mehr gebe es zu diesem Thema nicht zu sagen.



