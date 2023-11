Schwere Vorwürfe: Jamie Foxx wegen sexueller Belästigung angeklagt!

New York (USA) - Gegen Oscar-Preisträger Jamie Foxx (55) werden schwere Anschuldigungen laut: Der Hollywoodstar soll eine Frau sexuell genötigt haben.

Jamie Foxx (55) hat eine Klage wegen eines sexuellen Übergriffs am Hals. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Dem 55-Jährigen wird zur Last gelegt, im Jahr 2015 eine Frau in einem New Yorker Restaurant begrapscht und sexuell belästigt zu haben. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die unter anderem dem US-Magazin People vorliegen.

Darin wirft das mutmaßliche Opfer - eine Frau, die unter dem englischen Pseudonym "Jane Doe" geführt wird - dem Schauspieler vor, sie "absichtlich und ohne ihre Zustimmung unter Anwendung von Gewalt offensiv berührt" zu haben.

Nach Angaben der Klägerin soll sich der Vorfall vor inzwischen acht Jahren gegen 1 Uhr nachts in dem Lokal "Catch NYC" zugetragen haben.

Doe habe den Filmstar an dem besagten Abend "beim Trinken" an einem anderen Tisch entdeckt und ihn nach einem Foto gefragt, woraufhin der "Django Unchained"-Darsteller "scheinbar betrunken" geantwortet habe: "Klar, Baby, für dich alles!"



Daraufhin soll Foxx die Frau mit Komplimenten wie "Wow, du hast einen Supermodel-Körper" und "Du riechst so gut" überschüttet und angegraben haben, ehe er sie am Arm gepackt und in einen hinteren Teil des Restaurants gezogen habe.

Als die beiden außer Sichtweite der übrigen Gäste gewesen seien, soll der Schauspieler seinen Fan begrapscht und unsittlich an den Brüsten sowie im Genitalbereich berührt haben, während die Frau versucht habe, sich von ihm loszumachen.