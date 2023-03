Fans flippen aus: So gut rappt Schwesta Ewas Tochter bereits mit vier Jahren

Frankfurt am Main/Düsseldorf - Rap-Ikone Schwesta Ewa (38) ist mittlerweile bekannt für ihre lustigen Mama-Tochter-Videos auf Instagram . Dieses Mal zeigte sie die kleine Aaliyah (4) beim Rappen, was für kollektive Begeisterung bei ihren Fans sorgte.

"Aywa was geht ab", beginnt die Kleine ihr Musik-Debüt. Darauf folgt ein megamäßiger Freestyle: "Meine Mama ist die Beste, sie hat eine reine Weste. Ich liebe sie so sehr, sie ist stark wie ein Bär. Ich bin so stolz auf sie – Mama, ich muss Pipi!"

Aber eins nach dem anderen, und zunächst zu dem geposteten Kurzfilm. Darin ist Ewas Tochter Aaliyah zu sehen, wie sie an einem Kinder-DJ-Pult steht und mit aufgezogenen Kopfhörern in ein Mikrofon rappt .

Für ihren einzigartigen Flow beim Rappen wird die ehemalige Rotlicht-Größe Schwesta Ewa von all ihren Musik-Fans gefeiert. Ihr aktuellstes Album mit dem Namen "Awanta" veröffentlichte die polnische Staatsangehörige am 16. September 2022. Darauf auch ein Track, der ihrer Tochter Aaliyah gewidmet ist.

Ganz wie die Mama: Ewas Tochter Aaliyah zeigt, dass sie mit vier Jahren bereits richtig gut rappen kann. © Montage: Screenshot/Instagram/schwestaewa

Die kleine, aber feine Rap-Einlage ist so süß, dass sie die Herzen aller Ewa-Fans auf den sozialen Medien zum Schmelzen bringt. Zudem blitzt das Talent von Aaliyah auf, das schon Frau Mama so berühmt machte.



Ihre 607.000 Follower brachten den Like-Button innerhalb eines Tages förmlich zum Explodieren und so steht dieser aktuell bei mehr als 8000 Gefällt-mir-Klicks. "Wie süß ist das denn? Ich schmelze" oder "Einfach so süß. Ewa, du bist eine tolle Mami", sprechen die Kommentare für sich.

Manch einer glaubt schon an eine bevorstehende Wachablösung an der Deutsch-Rap-Spitze. "Du kannst einpacken, wenn deine Tochter so weitermacht", lautet ein weiteres Statement unter dem Insta-Reel. "Ich steh in 10 Jahren in der ersten Reihe, versprochen", garantiert ein anderer User.

Bei der Rap-Karriere ihrer Tochter wird Mama Ewa allerdings sicherlich ein Wörtchen mitreden, denn sie ist neben ihrer Musik-Tätigkeit vor allem eines: eine fürsorgliche und liebevolle Mutter. Abgesessene Haftstrafe und Rotlicht-Leben, all das hat Ewa hinter sich gelassen und konzentriert sich voll auf das Mama-Sein, was ihr augenscheinlich auf beeindruckende Weise gelingt.

Auch in diesem Video sieht man beispielsweise Aaliyahs Gesicht nicht, weil Ewa dies ausdrücklich nicht möchte. Vorbildlich in Zeiten, in denen gewisse Social-Media-Promis bewusst mit ihren Kindern Kohle scheffeln.