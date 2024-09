Schwesta Ewa posiert mit Banane: Darum feiert das Netz dieses Video!

Frankfurt am Main - Die Anzahl an Messerattacken in Deutschland hat sich in der jüngsten Vergangenheit massiv erhöht. Anlässlich einiger - wohlgemerkt ernstgemeinter - Ratschläge seitens der Polizei hat sich auch Schwesta Ewa (40) der Thematik angenommen. Die Ernsthaftigkeit fehlte bei der Rapperin hingegen vollkommen.