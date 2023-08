Rotlicht-Rapperin Schwesta Ewa zückt symbolisch Colt und schießt: Das ist der Grund

Düsseldorf - Rapperin Schwesta Ewa ist nicht nur eine erfolgreiche Musikerin, sie ist auch Mutter einer vierjährigen Tochter - und wenn es um ihr Kind geht, kennt die 38-Jährige kein Pardon. Dies machte sie in einem am heutigen Donnerstagvormittag veröffentlichten Instagram-Video mehr als deutlich.

Am Beginn des Instagram-Clips ist ein eingeblendeter Hass-Kommentar zu sehen, dann kommt von rechts her die Hand von Schwesta Ewa (38) ins Bild - ihre Finger formen einen symbolischen Colt. © Screenshot/Instagram/schwestaewa

Am Beginn des mit Musik untermalten Clips ist nur ein Raum zu sehen, vermutlich das private Schlafzimmer der in Düsseldorf lebenden Rapperin.

Zugleich wird ein Hass-Kommentar eingeblendet, den die 38-Jährige mutmaßlich irgendwann via Social Media zugeschickt bekam.

Das äußerst abfällige Statement greift Schwesta Ewa in ihrer Rolle als Mutter an: "Wegen Deiner Vergangenheit wirst Du NIEMALS einen Mann finden ..., ein Kind bekommen ..., und wenn, dann wirst Du eh keine gute Mutter werden." (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst)

Es ist nicht klar, ob der Kommentar auf die Vergangenheit der Rapperin als Prostituierte oder auf ihren Gefängnis-Aufenthalt anspielt, die Beleidigung ist jedoch offensichtlich.

Die Reaktion der 38-Jährigen, die auch lange in Frankfurt am Main lebte, ist zwar nur von symbolischer Art, aber dennoch drastisch: Zunächst kommt eine Hand der Rapperin von rechts her ins Bild, die Finger formen einen angedeuteten Colt.