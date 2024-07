Rapperin Schwesta Ewa in großer Sorge: Tochter Aaliyah in Uniklinik!

Düsseldorf/Frankfurt am Main - Alarm bei Rapperin Schwesta Ewa : Die 40-Jährige meldete sich am heutigen Sonntagmorgen mit einem Instagram-Reel aus einem Krankenhaus - sie ist in großer Sorge um ihre Tochter Aaliyah Jeyla (5)!

Rapperin Schwesta Ewa (40) zeigt ihre fünfjährige Tochter nur sehr selten auf Instagram, jedoch nie deren Gesicht. © Screenshot/Instagram/schwestaewa

"Guten Morgen, Leute, ich befinde mich in der Uniklinik in Düsseldorf", sagt die sichtlich mitgenommene Musikerin am Beginn des Clips. Im Hintergrund ist ein Krankenhausbett zu sehen, in dem offenbar ihre kleine Tochter liegt.

Ewa Malanda, so der bürgerliche Name der Rapperin, berichtet weiter: "Man weiß nicht, ob meine Tochter eine unentdeckte Mandelentzündung hat und dadurch einen Mandel-Abszess oder Lymphknoten-Abszess."

Der 40-jährigen Mutter ist dabei ihre Angst anzumerken. "Ich wollte fragen, hatte Dein Kind das auch?", wendet sie sich direkt an ihre Follower. Sie fühle sich schrecklich, betont Schwesta Ewa.

Auch fragt sich die 40-Jährige, ob derartige Abszesse intravenös behandelt werden können, oder ob eine Operation notwendig ist.