Schwesta Ewa erlebt Spielplatz-Schock: "Was will die S*******?"

Frankfurt am Main/Düsseldorf - Die Jugend von heute wird immer ungezogener und dreister. Diesen Satz hören Jugendliche wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten immer wieder. Doch dass daran mittlerweile durchaus ein Funken Wahrheit dran sein könnte, musste Schwesta Ewa (39) kürzlich am eigenen Leib erfahren.

Auf einem Düsseldorfer Spielplatz zeigte sich Schwesta Ewa (39) schockiert über das Benehmen der heutigen Jugend. © Montage: Instagram/schwestaewa

"Tatort" Spielplatz: Am gestrigen Dienstag hielt sich die Rapperin, die jahrelang in Frankfurt am Main lebte und ihren Wohnort mittlerweile nach Düsseldorf verlagert hat, auf einem Vergnügungsplatz im Stadtteil Holthausen auf.

Dort wollte sie lediglich einen schönen gemeinsamen Nachmittag mit ihrer Tochter Aaliyah Jeyla (4) verbringen, als sie eine verstörende und für sie angsteinflößende Situation mitansehen musste. Diese schilderte sie schließlich umgehend in Form eines Instagram-Videobeitrages.

Mit der Smartphone-Linse recht nah an ihrem Gesicht platziert und noch immer leicht konsterniertem Blick stellte sie dar, was sich wenige Momente zuvor ereignet haben soll. "Ich bin gerade hier auf einem Spielplatz in Düsseldorf-Holthausen. Hier haben Jugendliche gerade Glasflaschen auf dem Spielplatz kaputt gemacht", so die 39-jährige Mama.

Darüber hinaus schilderte sie, dass es sich bei den Rabauken um maximal zwölf bis 13 Jahre junge Teenager gehandelt haben soll. Einer wahren Löwenmutter entsprechend, ließ es sich Ewa nicht nehmen, kurz nachdem sie die Aktion wahrgenommen hatte, die Übeltäter auf ihr Treiben anzusprechen - und erlebte dabei den nächsten Schock.