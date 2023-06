Schwesta Ewa macht Fans heftige Ansage: "So läuft das Leben leider nicht"

Frankfurt am Main - "So läuft das Leben leider nicht!" Seien wir ehrlich, diesen Satz hat so ziemlich jeder von uns schon mindestens ein Mal mit auf den Weg gegeben bekommen. Warum jetzt auch Schwesta Ewa (38) in ihrem aktuellsten Instagram-Video mit diesem floskelhaften, aber definitiv nicht falschen Leitsatz um die Ecke kam, hatte einen durchaus berechtigten Grund.