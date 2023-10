Schwesta Ewa mit kryptischer Ankündigung: Droht ihr wieder der Knast?

Frankfurt am Main/München - Droht ihr etwa wieder das Gefängnis? Am heutigen Feiertag kam Schwesta Ewa (39) mit Neuigkeiten auf ihrem Instagram-Account um die Ecke, die alles andere als freudige Stimmung aufkommen ließen. Eine detailliertere Erklärung blieb die Musikerin jedoch bislang schuldig.

"Unglaublich, ich stehe morgen in München vor Gericht", leitete Ewa ihren Beitrag ein, der mit einem Foto von ihr im goldenen Pailletten-Einteiler versehen war. Als Ortsmarke gab sie das Münchner Amtsgericht an. Warum sie sich verantworten muss, erklärte die 39-Jährige allerdings erst einmal nicht.

Besonders bitter: Einen Teil ihrer letztlich rund ein Jahr andauernden Zeit im Gefängnis verbrachte sie ohne ihre kurz zuvor geborene Tochter, Aaliyah Jeyla (4). Nachdem ihre Fans gedacht hatten, dass sich die Vorzeige-Mama in Zukunft nie mehr mit dem Gesetz in Konflikt sehen müsse, ließ ein Post vom heutigen Dienstag Zweifel daran aufkommen.

Denn in den Kommentaren scherzte sie in Richtung ihres Anwaltes: "Andre Miegel, sei pünktlich" - und spielte damit wohl auf die nicht bestätigte Angewohnheit ihres Rechtsbeistandes an, des Häufigeren zu lange im Bett zu verweilen.

Für ihre treuen Anhänger gab es abschließend hingegen verheißungsvolle Nachrichten. Denn wie Ewa abschließend schrieb, sei schon bald neue Musik von der "Schwesta Schwesta"-Interpretin zu erwarten.