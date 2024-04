Schwesta Ewa passiert Fehler im Umgang mit ihrer Tochter: "Ich bin so geschockt"

Frankfurt am Main/Düsseldorf - Schwesta Ewa (39) ist eine wahre Löwen-Mama, die alles für ihre kleine Prinzessin tun würde. Kürzlich musste sie jedoch offenbaren, dass ihr in Bezug auf ihr Töchterchen ein gewaltiger Schnitzer unterlaufen ist.

Rapperin Schwesta Ewa (39) ist in den sozialen Netzwerken ein kapitaler Fehler im Bezug auf ihre Tochter, Aaliyah Jeyla (5) unterlaufen. © Montage: Instagram/schwestaewa

In einem kurzen Instagram-Clip vom heutigen Samstag sah man die Rapperin deutlich zerknirscht wirkend vor der Smartphone-Kamera sitzend. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die 39-Jährige sichtbar um Fassung ringt, ehe sie das Wort erhob.

So erzählte die Musikerin, dass sie aus reiner Langeweile durch ihre privaten Instagram-Nachrichten gescrollt sei.

Dabei seien ihr mehrere Nachrichten, die allesamt von ein und derselben Person an Ewa gerichtet wurden, direkt aufgefallen: So hieß es in der Message, dass Ewa - mutmaßlich versehentlich - das Gesicht ihrer Tochter Aaliyah Jeyla (5) auf Facebook gepostet habe.

Umgehend kontrollierte die Musikerin das angeblich am 31. Januar dieses Jahres veröffentlichte Posting und musste mit Erschrecken feststellen, dass es sich keinesfalls um einen Scherz gehandelt hatte und ihre Tochter Aaliyah Jeyla ohne jegliche Unkenntlichmachung zu sehen war.

Kurzerhand löschte sie den Beitrag, konnte sich aber keineswegs erklären, wie es dazu kommen konnte. Wie sie weiter mitteilte, würden Instagram- und Facebook-Beiträge bei ihr simultan veröffentlicht, ein derartiger Schnitzer sei aber niemals in ihrem Sinne gewesen.