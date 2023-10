Schwesta Ewa und ihre Tochter präsentieren "Überraschung", doch etwas geht gewaltig schief

"Wir haben eine Überraschung für Euch", ist die freudige Stimme von Aaliyah Jeyla zu hören. Schwesta Ewa erklärt daraufhin aus dem Off kurz den Hintergrund: "Okay, wir sind in Polen, gerade bei Oma, und im Brottopf haben wir etwas entdeckt."

Die Rapperin aus Düsseldorf, die auch lange in der Mainmetropole Frankfurt lebte, veröffentlichte den kurzen Clip am gestrigen Dienstag auf ihrem Instagram-Profil. Darin agiert die 39-Jährige zusammen mit ihrer im Januar 2019 geborenen Tochter Aaliyah Jeyla (4).

Beim Besuch der polnischen Großmutter von Schwesta Ewas Tochter Aaliyah Jeyla (4) ging die als Überraschung geplante Präsentation einer Maus gewaltig schief. © Montage: Screenshot/Instagram/schwestaewa

Die Vierjährige hebt den Deckel hoch und in dem Topf ist neben mehreren Scheiben Weißbrot eine umherhuschende Maus zu sehen.

Doch das Nagetier erweist sich als äußerst aufmerksam und gelenkig: Die Maus registriert, dass der Deckel des Topfes weg ist, reckt sich empor und innerhalb eines Augenblicks zieht sie sich mit ihren Vorderpfoten aus dem Topf heraus und flieht.

"Oh mein Gott! Oh mein Gott!", ruft die offenbar sehr erschrockene Schwesta Ewa, sie schwenkt die Kamera ihres Smartphones kurz hin und her. Dann verfällt die 39-Jährige ins Polnische, anscheinend erklärt sie der Großmutter ihrer Tochter, was gerade geschehen ist.

"Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Maus war im Brotkasten, oh mein Gott!", hört man danach die Rapperin weiter zetern.

In der nächsten Einstellung ist Schwesta Ewa aber wieder gefasst. Sie sitzt neben ihrer Tochter auf einer Bank oder einem Sofa und bemerkt lakonisch: "So, Aaliyah, jetzt ist sie weg."

"Wo ist die Maus?", fragt die Vierjährige, die auch in dieser Szene nur im Ansatz zu sehen ist. "Die lebt wieder bei Oma zu Hause, wie vorher auch", antwortet ihre Mutter und lacht mit einem breiten Grinsen in die Kamera.