Schwesta Ewa zeigt krasse Kilo-Überraschung und macht Fans verlockendes Angebot

Frankfurt am Main - Welche Mama kennt es nicht? Schwangerschaft und Mutter-Alltag können der Figur schon mal dauerhaft schaden. Da ging es auch Schwesta Ewa (39) nicht anders. Doch scheinbar hat die Rapperin zuletzt hart an sich gearbeitet. Dementsprechend stolz präsentierte sie ihr Zwischenergebnis auf Instagram .

Sichtlich erschlankt zeigte sich Rapperin Schwesta Ewa (39) kürzlich auf Instagram. © Montage: Instagram/schwestaewa

In einem kurzen, mit Musik hinterlegten Clip tanzte Ewa Malanda, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, lediglich in einem roten Oversize-Shirt und Kniestrümpfen für ihre über 630.000 Insta-Follower. Doch das war keineswegs der größte Anlass für kollektive Begeisterung.

Diesen lieferte nämlich vielmehr das, was sie zu ihrem Video schrieb. So berichtete sie, dass sie bereits elf Kilogramm abgenommen habe. Das neue Wohlgefühl sah man der Mama einer mittlerweile fünf Jahre alten Tochter zudem deutlich an.

Dennoch konnte sie sich die Frage, ob man die körperliche Veränderung denn auch tatsächlich erkennen würde, nicht verkneifen. Diese hätte sich Schwesta Ewa aber sicherlich auch sparen können, merkte man ihrem Gesicht doch deutlich an, dass sich in den vergangenen Monaten einiges getan hatte.

So sahen es auch ihre Anhänger, die die "Schwesta Schwesta"-Interpretin mit Lobeshymnen in den Kommentaren überschütteten. Für alle, die sich dafür interessierten, wie Ewa denn so erfolgreich abgenommen hatte, hatte die Rapperin zudem ein verlockendes Angebot parat.

"Soll ich verraten wie", schrieb sie des Weiteren in ihrem Post - und stieß dabei auf äußerst viel Anklang. Durchaus sympathisch kam das Angebot nebenbei auch noch rüber.