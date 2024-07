"Schwiegertochter gesucht"-Star legt sich für Traum unters Messer: So geht es Ingo Peters nach seiner OP

Düsseldorf - Am Montag wurde es ernst für Ingo Peters (33): Die " Schwiegertochter gesucht "-Ikone hat sich auf den OP-Tisch gelegt, um sich ihren Traum endlich zu verwirklichen.

Annika und Ingo Peters (33) wollen ihre Liebe mit einem Baby krönen - doch dafür müssen zunächst die Pfunde purzeln. © Bildmontage: Instagram/ingonator_official (Screenshot)

Denn Ingo und seine Ehefrau Annika wollen unbedingt Eltern werden! Das Problem: Ihr stattliches Übergewicht steht dem Kinderwunsch im Weg - und Sport und gesunde Ernährung brachten bis dato nicht den gewünschten Erfolg.

Also legte sich der Pfundskerl am Montag auf den OP-Tisch, um sich einen Schlauchmagen einsetzen und die überflüssigen Kilos im Eiltempo purzeln zu lassen.

Eigentlich ein Routineeingriff, der aber dennoch Risiken mit sich bringt. Das weiß auch Ingo, der daher sogar ein Testament verfasst hat, um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein.

Das kann nun aber glücklicherweise zunächst in der Schublade liegen bleiben. Denn Ingo hat die OP gut überstanden, wie seine Göttergattin am Montagmittag via Instagram mitteilte.