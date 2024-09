03.09.2024 15:35 3.379 Scooter in großer Trauer: "Werden dich in unserem Herzen tragen"

Die Band Scooter ("How Much Is the Fish?") trauert um ein verstorbenes Crew-Mitglied.

Von Luisa Buck

Hamburg - Die Band Scooter ("How Much Is the Fish?") trauert öffentlich um ein plötzlich verstorbenes Crew-Mitglied. Einige Festival-Besucher hatten schon im Vorfeld davon erfahren: Die Band Scooter trauert um ein Crew-Mitglied. © Screenshot/Instagram/scooterofficial (Bildmontage) In einem gemeinsamen Instagram-Post bestätigten Frontmann H.P. Baxxter (60) und seine Band-Kollegen Jay Frog (48) und Marc Blou (24), dass es vor wenigen Tagen einen Todesfall innerhalb ihres Teams gegeben habe. "Einige von euch haben bereits auf dem Seaside- und Summerdays Festival mitbekommen, dass inmitten unserer Crew ein tragischer Vorfall stattgefunden hat", hieß es zunächst. Auf den beiden Schweizer Festivals war Scooter am vergangenen Wochenende als Headliner aufgetreten. Völlig unerwartet sei ihr Bühnentechniker "Seb" aus dem Leben gerissen worden. "Unsere Crew und wir selbst sind schockiert, erschüttert und tief getroffen", heißt es in dem Post mit weißer Schrift vor schwarzem Hintergrund. Promis & Stars Happy Birthday! Hollywood-Beauty (58) feiert sich im knappen Badeoutfit Was genau passiert ist, dazu äußerten sich die Band-Mitglieder zwar nicht konkret. Doch sie riefen ihre Fans in dem Zusammenhang auch zu Spenden für die Organisation "Herzstiftung" auf, einer Anlaufstelle für Patienten und Interessierte im Bereich der Herzerkrankungen, um "Vorfälle dieser Art präventiv zu vermeiden". Zum Schluss schrieben sie noch: "Seb, wir werden dich in unseren Herzen mit uns tragen!" Scooter mit eindringlichem Appell: "Passt auf euch auf!" Auch der Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (60) sprach der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus. © Daniel Karmann/dpa In der Instagram-Story des offiziellen Band-Accounts war wenig später außerdem noch ein Foto von einem Bühnenauftritt der Dance- und EDM-Band zu sehen, bei dem in großen Buchstaben die Worte "Danke Seb - Wir lieben dich - Ruhe in Frieden" zu lesen waren. Demnach verstarb das Crew-Mitglied bereits am 30. August dieses Jahres im Alter von nur 40 Jahren. "Passt auf euch auf!", lautete daher auch noch mal der eindringliche Appell von H.P., Marc, Jens und der gesamten Crew. Promis & Stars Schlagersängerin Ela im Alter von 55 Jahren gestorben Hunderte Fans sprachen der Familie und allen Angehörigen des Verstorbenen ihr herzliches Beileid aus. Auch viele Prominente, darunter etwa der Moderator Jan Böhmermann (43), versahen den traurigen Beitrag mit einem Herz-Emoji.

