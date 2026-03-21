Sebastian Fitzek seit 20 Jahren von Selbstzweifeln geplagt: "Auch heute noch"

Berlin - Sebastian Fitzek (54, "Der Nachbar") wird trotz seines Erfolgs als Bestsellerautor noch immer von Zweifeln geplagt.

Sebastian Fitzek (54) zweifelt immer noch an den Erfolgen seiner Bücher. © Carsten Koall/dpa

Er habe "permanent, komplett immer gezweifelt", sagte Fitzek der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob er in seinem 20-jährigen Autorenjubiläum an sich gezweifelt habe. Er fügte hinzu: "Das mache ich auch heute noch."

Das beste Beispiel sei sein Thriller "Passagier 23" aus dem Jahr 2014. Er handelt von unheimlichen Vorgängen auf einem Kreuzfahrtschiff.

Fitzek sagte: "Ich ging fest davon aus, dass er ein Flop wird. Als es dann hieß, nächste Woche ist Premiere, dachte ich mir: 'Pass mal auf, Fitzek, du hast ein Buch über ein Traumschiff geschrieben. Traumschiffleser wollen keine Psychothriller und die Psychothriller-Fans wollen nichts über ein Traumschiff lesen. Du hast dich völlig zwischen die Stühle gesetzt'."

Dann aber sei "Passagier 23" sein erster direkter Nummer-Eins-Hardcover-Erfolg geworden. "Aber ich dachte, es wird nichts und habe es allen so erzählt. So ist es eigentlich immer und immer wieder", führte der Berliner Schriftsteller aus, der für seine Psychothriller bekannt ist.