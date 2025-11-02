Seit 15 Jahren: Rapper SSIO macht überraschendes Geständnis

Bonn - Das kommt überraschend: Rapper SSIO (36) hat verraten, dass er an einer Universität eingeschrieben war. Bedeutet das etwa das Ende seiner Musikkarriere?

Im Livestream bei Daniel Slump (23) hat Rapper SSIO (36) verraten, dass er an einer Hochschule eingeschrieben war. © twitch.tv/danielslump (Screenshot)

In einem Livestream mit Video-Creator Daniel Slump (23) legte der Bonner Musiker seinen Uni-Account offen und sorgte damit für reichlich Verwunderung.

Dort zu sehen war nämlich, dass der 36-Jährige von 2010 bis 2025 an der Hochschule Koblenz, genauer gesagt am RheinAhrCampus Remagen, eingeschrieben gewesen ist.

"Bruder, du warst schon Winter 2010 eingeschrieben im Studium!", staunte die Internet-Bekanntheit nicht schlecht, als er die Daten seines Gastes sah.

Daher brannte dem 23-Jährigen die Frage auf der Zunge, warum SSIO, der mit bürgerlichem Namen Ssiawosch Sadat heißt, so lange an der Universität gemeldet war.

"Das kann ich nicht sagen, das ist ein Geheimnis", wollte der Sohn afghanischer Eltern das Mysterium jedoch nicht lüften.