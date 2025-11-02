Seit 15 Jahren: Rapper SSIO macht überraschendes Geständnis
Bonn - Das kommt überraschend: Rapper SSIO (36) hat verraten, dass er an einer Universität eingeschrieben war. Bedeutet das etwa das Ende seiner Musikkarriere?
In einem Livestream mit Video-Creator Daniel Slump (23) legte der Bonner Musiker seinen Uni-Account offen und sorgte damit für reichlich Verwunderung.
Dort zu sehen war nämlich, dass der 36-Jährige von 2010 bis 2025 an der Hochschule Koblenz, genauer gesagt am RheinAhrCampus Remagen, eingeschrieben gewesen ist.
"Bruder, du warst schon Winter 2010 eingeschrieben im Studium!", staunte die Internet-Bekanntheit nicht schlecht, als er die Daten seines Gastes sah.
Daher brannte dem 23-Jährigen die Frage auf der Zunge, warum SSIO, der mit bürgerlichem Namen Ssiawosch Sadat heißt, so lange an der Universität gemeldet war.
"Das kann ich nicht sagen, das ist ein Geheimnis", wollte der Sohn afghanischer Eltern das Mysterium jedoch nicht lüften.
Diesen Studiengang hat SSIO gewählt
In dem besagten Livestream forsteten sich die beiden auch durch das Portal der Hochschule Koblenz und dort konnte der 23-jährige Streamer dann auch den Studiengang einsehen.
SSIO hatte sich einst für BWL eingeschrieben, doch ganz so ernst scheint er das Ganze nicht genommen zu haben. Denn eine Meldung verriet, dass er sich "bisher für keine Veranstaltung oder keine Prüfung angemeldet" habe.
"Ja, habe ich natürlich nicht", so der Rapper, der jedoch behauptete, bereits Prüfungen bestanden zu haben.
Seine letzten Prüfungen hatte er bereist im Wintersemester 2012/13 abgelegt. Nach Angaben des Musikers, sei er auch "relativ weit" gekommen und er habe nur noch "zwei, drei Fächer offen", um das BWL-Studium erfolgreich abzuschließen.
Für das neue Wintersemester 2025/26 hat sich SSIO im Übrigen nicht eingeschrieben und somit steht seiner Musikkarriere weiterhin nichts im Wege. Schließlich hatte er erst vor kurzem sein neues Album veröffentlicht.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa