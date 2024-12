Seit dem neunten Lebensjahr: Realitystar weiht Fans in unheimliches Geheimnis ein!

Frankfurt am Main - Realitystar Aurelia Lamprecht (28) ist unter anderem bekannt für ihre gute Laune im TV und außerdem für ihre kleinen Deep-Talk-Runden auf Instagram. Auf jener Social-Media-Plattform weihte sie nun ihre Follower in ein mysteriöses Geheimnis ein, das sie seit ihrer Kindheit begleitet.

Aurelia Lamprecht (28) verriet in einer Insta-Story eine krasse Geschichte, die sie seit ihrer Kindheit begleitet. © Instagram/Screenshot/aurelialamprecht

Stolze 186.000 Follower hat Aurelia Lamprechts Instagram-Kanal mittlerweile. All denjenigen, die ihre Storys fleißig verfolgen, verriet sie jetzt, dass sie bereits seit ihrem neunten Lebensjahr in regelmäßigen Abständen immer wieder paranormale Ereignisse erlebt.

Was zunächst einmal gruselig klingt, erklärt Aurelia in der Folge genauer. "Das hat alles angefangen durch einen Todesfall in meiner Familie", so die Frankfurterin in ihrer Insta-Story.

Dabei kommen jene Erlebnisse mal häufiger, mal weniger häufig vor. "Es ist immer so phasenweise - manchmal sehe ich Dinge, dann wieder nicht", führt die 28-Jährige weiter aus.

Weiter schildert die ehemalige "Are You The One"-Kandidatin, dass sie als Kind in jenen Situationen extreme Angst gehabt habe und teilweise nicht schlafen konnte.