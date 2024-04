Seit Tagen vermisst: Serien-Star (†27) im Wald tot aufgefunden

Kansas City (Kansas, USA) - Seit Sonntag wurde Cole Brings Plenty vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der erst 27-jährige Schauspieler wurde leblos in einem Waldstück in der Nähe von Kansas City aufgefunden.

Die Todesursache sei noch völlig unklar. Das letzte Mal soll der 27-Jährige am Sonntag in einem weißen Ford Explorer gesichtet worden sein, nachdem es angeblich einen Vorfall von häuslicher Gewalt gegeben haben soll. Sogar von einer schreienden Frau sei die Rede gewesen. Ob Cole auf der Flucht war, werde nun weiter untersucht.

Vor wenigen Stunden dann die Schock-Nachricht: Cole Brings Plenty wurde Freitagmittag, gegen 11.45 Uhr, (Ortszeit) tot in einem angrenzenden Waldstück in Lawrence (nahe Kansas City) aufgefunden. Das teilte die Polizei laut NBC News mit.

Vor wenigen Tagen teilte Moses Brings Plenty (54), der Onkel des Schauspielers, eine Vermisstenmeldung auf Instagram. Demnach verschwand sein Neffe am Sonntag spurlos aus seinem Zuhause in Lawrence (Kansas).

Die Familie des Serien-Stars sei am Boden zerstört. Die Todesnachricht bestätigte Moses Brings Plenty in einem Post auf Instagram, in dem er ein Statement seines Bruders Joe teilte: "Ich bin zutiefst traurig, bestätigen zu müssen, dass mein Sohn Cole gefunden wurde und nicht mehr unter uns ist."

Er bedanke sich bei allen Nachrichten, die ihn erreicht haben, und bitte nun um Privatsphäre, um den Verlust verkraften zu können. "Wir müssen die Trauer irgendwie verarbeiten und schauen, wie wir wieder nach vorn blicken können", heißt es in der Erklärung.

Cole Brings Plenty war gerade dabei, seinen Durchbruch als Schauspieler zu feiern. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine Rolle in der "Yellowstone"-Spin-off-Serie "1923".