Benny Blanco in Plauderlaune: Neue Details zur Hochzeit mit Selena Gomez

USA - Vor wenigen Monaten gaben sich Schauspielerin Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) bei einer absoluten Traumhochzeit das Jawort - nun verriet Letzterer, wer ihre Zeremonie leitete.

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben im vergangenen September ihre Traumhochzeit gefeiert. © Screenshot/Instagram/selenagomez

Vor einigen Tagen war der Produzent bei Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel (58) zu Gast und plauderte dort neue Details über seine Hochzeit aus, so People.

Gemeinsam mit seinem engen Freund, dem Rapper Lil Dicky (37), stellte er in der Show außerdem seinen neuen Podcast vor.

Und genau dieser Freund führte im September durch die Trauung der Stars! Doch auch Blanco spielte bei der Hochzeit des 37-Jährigen eine große Rolle, der im vergangenen Jahr ebenfalls die Liebe seines Lebens heiratete.

"Wir waren stark in die Hochzeiten des jeweils anderen eingebunden. Wir hatten keinen klassischen Trauzeugen, aber ich habe seine Trauung geleitet, und er hielt bei meiner Hochzeit die Rede aus meiner männlichen Perspektive - und es war großartig", so der Rapper.

Blanco ergänzte: "Es war unglaublich. Unfassbar."