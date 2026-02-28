Benny Blanco in Plauderlaune: Neue Details zur Hochzeit mit Selena Gomez
USA - Vor wenigen Monaten gaben sich Schauspielerin Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) bei einer absoluten Traumhochzeit das Jawort - nun verriet Letzterer, wer ihre Zeremonie leitete.
Vor einigen Tagen war der Produzent bei Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel (58) zu Gast und plauderte dort neue Details über seine Hochzeit aus, so People.
Gemeinsam mit seinem engen Freund, dem Rapper Lil Dicky (37), stellte er in der Show außerdem seinen neuen Podcast vor.
Und genau dieser Freund führte im September durch die Trauung der Stars! Doch auch Blanco spielte bei der Hochzeit des 37-Jährigen eine große Rolle, der im vergangenen Jahr ebenfalls die Liebe seines Lebens heiratete.
"Wir waren stark in die Hochzeiten des jeweils anderen eingebunden. Wir hatten keinen klassischen Trauzeugen, aber ich habe seine Trauung geleitet, und er hielt bei meiner Hochzeit die Rede aus meiner männlichen Perspektive - und es war großartig", so der Rapper.
Blanco ergänzte: "Es war unglaublich. Unfassbar."
Lil Dicky musste Teile seiner Rede streichen
Doch einen kleinen Haken hatte der Job als Hochzeitsleiter: Gomez bat darum, einige Passagen aus der Rede zu streichen, da sie bestimmte Details selbst in ihrem Ehegelübde erwähnen wollte.
"Sie sagte: 'Hey, stell nur sicher, dass Dave (Anm. d. Red.: der bürgerliche Name des Rappers) nichts über diesen Teil oder diesen Teil sagt, weil das in meiner Rede vorkommt' - und das waren die ersten drei Minuten seiner Rede", erinnerte sich der Produzent lachend.
"Ich wollte widersprechen, aber es war ihre Hochzeit", scherzte sein Freund. Am Ende sei die Rede dennoch großartig geworden - und der Rapper war stolz auf seine Leistung.
Die Hochzeit der Stars fand am 27. September statt. Quellen sagten damals, dass Gomez und Blanco einen perfekten Abend für sich und ihre Gäste gestaltet hätten. Ihr Fazit: "Es war so viel Liebe im Raum."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/selenagomez