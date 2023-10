Francia Raísa: Transplantation nicht schuld an Bruch mit Mega-Star Selena Gomez

Nach etlichen Gerüchten zum Bruch mit Selena Gomez äußerte sich Francia Raísa nun zur Freundschaft: Nicht das Drama um die Transplantation sei schuld gewesen.

Von Dana-Jane Kruse

Los Angeles (USA) - Francia Raísa (35) spendete Mega-Star Selena Gomez (31) eine Niere, doch anschließend gingen die Freundinnen getrennte Wege. Raísa gab nun seltene Einblicke in ihre turbulente Freundschaft mit der "Only Murders in the Building"-Darstellerin.

Francia Raísa (35) erklärte in einem seltenen Einblick ihre Sicht auf die schwierige Freundschaft mit Selena Gomez, die in den letzten Monaten wieder aufflammte. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Wie das Promi-Portal "Page Six" berichtet, gab Raísa nicht dem Drama um die Nierentransplantation die direkte Schuld an der steinigen Beziehung mit Gomez. Dabei bestätigte zuletzt Francias eigener Vater, dass es eben deshalb gekracht haben soll. "Menschen wachsen, Beziehungen ändern sich", erklärte der "How I Met Your Father"-Star am gestrigen Mittwoch und sprach darüber hinaus auch über die Bewältigung "steiniger und kniffliger" Dynamiken - und zwar vor allem mit sich selbst. Raísa meinte, sie und Gomez haben "einige Zeit getrennt verbringen müssen, um zu wachsen" und "ihre eigenen Reisen" antreten zu können. Promis & Stars "Tagesschau"-Sprecher meldet sich nach Torten-Attacke bei seinen Fans Sie fügte hinzu: "[Ich musste] mir etwas Zeit nehmen und herausfinden, was zum Teufel mit mir los war, weil es mir nicht gut ging. Jetzt geht es mir gut." "Ich behandle [Selena] wie meine kleine Schwester, sie behandelt mich wie ihre ältere Schwester", fuhr die 35-jährige Schauspielerin fort. "Ich kenne keine Beziehung, die perfekt ist."

Gomez gratuliert ihrer wiedergefundenen Freundin zum Geburtstag

Francia Raísa bald wieder regelmäßig an Selenas Seite?