Vater von Francia Raísa bestätigt jahrelange Gerüchte: Darum brach seine Tochter mit Selena Gomez

Kalifornien (USA) - Warum tauchte Francia Raísa (34) nicht in Selena Gomez ' (30) Dokumentarfilm auf, obwohl sie ihr mit ihrer Nierenspende das Leben gerettet hatte? Seit Jahren spekulieren Fans über einen Streit zwischen den beiden Schauspielerinnen. Francias Vater lieferte nun Antworten und bestätigte: Ja, es hat gekracht!

Nachdem Francia Raísa (34, l.) ihrer Freundin Selena Gomez (30, r.) ihre Niere gespendet hatte, schien sich das Verhältnis der beiden zu verschlechtern. Den Grund dafür kennt Francias Vater. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/selenagomez

Selena Gomez' Dokumentarfilm "My Mind & Me" zeigte, wie die Sängerin und Schauspielerin im Zuge ihrer Lupuserkrankung mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte. In den 95 Minuten wurde jedoch ein wichtiges Ereignis ihres Lebens ausgelassen: die Nierentransplantation im Jahr 2017.

Diese spendete ihr Francia Raísa, die zu dieser Zeit zu Selenas besten Freunden gehörte. Weil die "How I Met Your Father"-Darstellerin keinerlei Erwähnung in der Doku fand, spekulierten Fans lange darüber, ob etwas die beiden Frauen entzweit haben könnte.

Gemeinsam sah man Francia und Selena in den letzten Jahren nicht, doch die Gerüchte um einen möglichen Streit blieben vorerst unbestätigt.

Wie das Magazin "Page Six" berichtet, wandte sich nun allerdings der Vater von Francia, Renán Almendárez Coello (69), an die Öffentlichkeit und verriet endlich, was nach der Nierentransplantation zwischen den beiden Schauspielerinnen geschah.

Francia soll ihre Freundin nach der erfolgreichen OP damit konfrontiert haben, dass sie weiterhin Alkohol trinke. Womit sie ein großes Problem gehabt haben soll.