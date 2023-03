Ist das echt Selena Gomez? Sängerin sieht plötzlich ganz anders aus!

Das Paar sei nämlich sehr vertraut miteinander bei einem Restaurantbesuch gesichtet worden, wie " Us Weekly " vor wenigen Tagen berichtete.

Aber keine Panik, es handelt sich hierbei nur um ein Throwback-Bild, auf dem die 30-Jährige blonde Haare trägt. Zugegeben - man muss schon genauer hinsehen, um erkennen, dass es sich bei der Dame auf dem Foto wirklich um die Ex von Popstar Justin Bieber (29) handelt.

Auf dem Schnappschuss posiert Selena sexy im farbenfrohen Bikini und präsentiert im selben Atemzug auch noch einen komplett neuen Look!

"Zurück zur blonden Selena. Der Sommer kommt! So viele neue Dinge werden kommen!", schreibt die Sängerin und Schauspielerin auf Instagram zu ihrem aktuellen Post.

Kurz davor war der 30-Jährige der US-Amerikanerin auf Instagram gefolgt und hat sogar das sexy Bikinifoto von ihr gelikt. Ob da wohl mehr läuft?

Zu den Gerüchten geäußert haben sich beide bislang nicht. Und was sagt Zayn-Ex Gigi Hadid (27) zur angeblichen Liebelei mit Selena? Laut Us Weekly wäre das Model, das mit Zayn ein gemeinsames Kind (2) hat, völlig okay damit.

"Solange er glücklich ist und weiterhin ein guter Elternteil für seine Tochter Khai ist, hat Gigi nichts dagegen", so ein Insider gegenüber dem Promiblatt.

Selena Gomez zumindest scheint dieses Jahr und vor allem im Sommer Großes vorzuhaben - ob auch Zayn Malik dabei eine Rolle spielen wird?

Wir werden sehen ...