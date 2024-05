Justin Bieber wird Papa: So reagiert seine Ex-Freundin Selena Gomez!

Nur kurz nach der Verkündung von Haileys Schwangerschaft hat sich die 31-Jährige tatsächlich selbst im Netz gemeldet und einen vielsagenden Schnappschuss in ihrer Instagram-Story geteilt: Darauf zeigte sich die Schauspielerin Händchen haltend mit ihrem neuen Freund Benny Blanco (36) .

Doch wie kommen die News vom baldigen Familienzuwachs im Hause Bieber bei Justins Verflossener Selena Gomez an, die vor seiner Blitz-Hochzeit im Jahr 2018 jahrelang die Frau an der Seite des Musikers war?

Unter dem Clip, der die schwangere Hailey mit deutlicher Babykugel in einem eng anliegenden Hochzeitskleid aus Spitze zeigt, tummeln sich unzählige Glückwünsche begeisterter Fans, die dem Ehepaar zu seinem ersten gemeinsamen Nachwuchs gratulieren.

Am Donnerstag haben die Biebers die süßen Neuigkeiten bekannt gegeben : Das Paar erwartet zum ersten Mal Nachwuchs, wie der Sänger und das Model ihren Followern in einem inzwischen millionenfach geklickten Video bei Instagram verkündeten.

Montage: Ariana Ruiz/Prensa Internacional via ZUMA/dpa, -/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa

Justin (30) und Hailey Bieber (27) erwarten ihr erstes Kind. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die "Only Murders in the Building"-Darstellerin und der Musikproduzent sollen bereits seit knapp einem Jahr liiert sein - sie hatten ihre Beziehung im Dezember vergangenen Jahres öffentlich gemacht.

Seitdem zeigt sich das Paar regelmäßig glücklich verliebt und turtelnd auf Events oder bei Social Media. Das jüngste Pärchen-Foto auf Selenas Account ist also durchaus keine Seltenheit - auch wenn der Zeitpunkt des Postings in ihrer Story, nur wenige Stunden nach den Baby-News der Biebers, nicht gerade zufällig erscheint.