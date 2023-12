Selena Gomez im Liebes-Glück: Das braucht die Sängerin in einer Beziehung!

Los Angeles - In einem Interview hat Popstar Selena Gomez (31) tiefe Einblicke in ihr Privatleben gegeben und verraten, was sie sich tatsächlich in einer gesunden Beziehung wünscht.

Sängerin Selena Gomez (31) ist seit sechs Monaten wieder in einer Beziehung. (Archivbild) © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Noch Ende August veröffentlichte die 31-Jährige ihren Song "Single Soon", in dem sie über all die Vorteile des Single-Daseins sang.

Zu dem Zeitpunkt war die Sängerin allerdings schon wieder glücklich vergeben, wie sie selbst auf Instagram bekannt gab. Seit sechs Monaten sind Selena Gomez und Produzent Benny Blanco (35) demnach ein Paar.

Ihren Mega-Hit, solle man deshalb auch mit Humor nehmen, betonte Gomez am Donnerstag in einem Interview gegenüber der lateinamerikanischen Ausgabe des "Vogue"-Magazins.

Wie glücklich sie derzeit ist, solle sich deshalb auch in ihrem kommenden Album "SG3" widerspiegeln.

"Ich habe kein einziges trauriges Lied für dieses Album geschrieben", so die Ex von Teenie-Schwarm Justin Bieber (29) und Superstar The Weeknd (33).