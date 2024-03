Zu viel gezeigt? Selena Gomez löscht pikantes Foto!

Los Angeles (USA) - Sowohl beruflich als auch privat könnte es für Selena Gomez (31) derzeit nicht besser laufen. Kein Wunder also, dass die Sängerin und Schauspielerin vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Auf Instagram zeigte sich Selena kürzlich von ihrer verführerischen Seite, doch das Bild hat sie mittlerweile wieder gelöscht. War es etwa zu freizügig?

Hui! So sexy präsentierte sich Selena Gomez (31) auf Instagram. © Screenshot/Instagram/selenagomez

Auf dem besagten Schnappschuss posiert die 31-Jährige mit wilder Wallemähne und knappem Bustier in ihrem Badezimmer in Los Angeles. Das Pikante: Das schwarze Oberteil scheint auf der linken Seite nicht richtig zu sitzen, weshalb Selenas Brustwarze durchschimmert.

Das war natürlich auch nicht ihren Fans entgangen, die den Nippelblitzer sofort kommentierten. Vor allem aber lobten sie die Natürlichkeit der Sängerin.

So schrieb ein Instagram-Follower: "Selena Gomez ist die echteste Berühmtheit da draußen, die ihre Fotos nicht so sehr bearbeitet und sich so zeigt, wie sie ist, und vielen anderen Frauen hilft, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen."

Doch lange blieb das Foto nicht auf Instagram, denn nur wenig später löschte Selena dieses wieder.

Gründe nannte die "Wolves"-Interpretin dafür nicht. Die Vermutung liegt aber nahe, dass das Bild einfach zu sexy für Instagram war!