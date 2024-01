Selena Gomez teilt Body-Transformation: "So werde ich nie mehr aussehen!"

Selena Gomez (31) zeigt im Netz, wie sich ihr Körper verändert hat. © Montage: Screenshot/Instagram/selenagomez

Immer wieder wurde sie wegen ihres Körpers angefeindet, musste sich wegen ihrer Gewichtsschwankungen rechtfertigen und teils fiese Kommentare einstecken.



Doch Selena Gomez hat genug vom Bodyshaming!

Inzwischen steht die Schauspielerin zu sich und ihrem Körper - auch wenn sie sich das manchmal selbst erst wieder in Erinnerung rufen muss.

In ihrer Instagram-Story teilte die "Only Murders in the Building"-Darstellerin jetzt zwei leicht bekleidete Bikini-Schnappschüsse, die zeigen, wie sich der Körper der 31-Jährigen in den vergangenen Jahren verändert hat.

Zu einem Foto aus etwas jüngeren Jahren, auf dem die Brünette rank und schlank in einem knappen Zebra-Zweiteiler am Pool posiert, schrieb Selena: "Heute habe ich realisiert, dass ich nie wieder so aussehen werde."

Im nächsten Story-Slide folgte ein weiteres sexy Bikini-Foto der Sängerin, auf dem sie - im Vergleich zum Bild davor - ein paar Kilos mehr auf den Hüften hat.



"Ich bin nicht perfekt", kommentierte Gomez die aktuelle Aufnahme. "Aber ich bin stolz darauf, wer ich bin. Manchmal vergesse ich, dass es okay ist, ich selbst zu sein."