Seltenes Bild! Vanessa Blumhagen zeigt ihren Ehemann

Hamburg - An diesen Tag erinnert sie sich gerne zurück! Vor drei Jahren hat sich Promi-Expertin Vanessa Blumhagen (46) getraut und ihren Partner geheiratet. Nun gab sie noch einmal einen seltenen Einblick in ihr Privatleben.

Vanessa Blumhagen (46) zeigte einen seltenen privaten Einblick auf Instagram. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/vanessa_blumhagen (2)

Auf ihrem Instagram-Kanal, dem immerhin mehr als 2000 Fans folgen, gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, vor und hinter der Kamera. Was ihre Follower allerdings nicht zu sehen bekommen, ist ihr Privatleben samt Ehemann.

Das hält die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus, nur in wenigen Fällen gibt es eine Ausnahme.

Und so weit war es nun wieder: Am Mittwoch hatte Blumhagen ihren dritten Hochzeitstag gefeiert. Am 12. Juni 2021 stand die Promi-Expertin, die sonst immer über Liebesbeziehungen, Trennungen, Hochzeiten, Baby-News und Skandale berichtet, selbst im Rampenlicht und gab ihrem Partner das Ja-Wort.

Zur Feier des Tages teilte die 46-Jährige einen Schnappschuss von der Hochzeit mit ihren Fans. Zu sehen ist ein inniger Kuss zwischen Braut und Bräutigam.

Zudem teilte Blumhagen das Foto auch in ihrer Story und schrieb dazu den Titel einer Liebesballade von Rio Reiser - "Für immer und dich".