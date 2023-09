"Seltsame Zeit, am Leben zu sein": Hobbit-Star fällt von Bühne

London (Großbritannien) - Ein beängstigender Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der Londoner O2-Arena. Nach einer Rede fiel der berühmte britische Schauspieler Stephen Fry (66) von der Bühne und verletzte sich schwer.

Zeugen berichteten, dass ein Rollstuhl gebracht werden musste. Der Londoner wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand ist bislang jedoch nichts Weiteres bekannt.

Fry, der in der preisgekrönten und von Apple produzierten Serie "Morning Show" mitspielt, konnte nicht aus eigener Kraft wieder aufstehen.

Wie die Daily Mail einen Zeugen des Vorfalls zitierte, war es sehr dunkel, und an der Bühne gab es keine Balustrade. Der 66-jährige Schauspieler ("Der Hobbit", "Alice im Wunderland") und Moderator verlor die Balance, fiel zwei Meter tief zu Boden!

MARK DAVIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In dieser Arena passierte der schwere Sturz. (Archivbild) © MARTIN HAYHOW / AFP

Fry sprach auf dem CogX Festival über die Gefahren von künstlicher Intelligenz. Der Grund, weshalb er dort sprach, war ein ungewöhnlicher Vorfall.

Der Regisseur ist auch bekannt für seine Stimme. So las er unter anderem die Hörbücher der Harry-Potter-Bände und lieh seine Stimme dem Film "Alice im Wunderland".

Seine gut hörbare Stimme wurde jedoch unerlaubt in einem Dokumentarfilm mithilfe einer künstlichen Intelligenz geklont. In seiner Rede sagte Stephen Fry, es sei eine "seltsame Zeit, am Leben zu sein".

Nach seiner Rede geschah der Unfall.

Der Veranstalter des CogX Festivals sagte: "Wir denken an ihn und wünschen ihm eine schnelle Genesung. Wir haben unsere eigene Untersuchung eingeleitet und können bis dahin keine weiteren Details anbieten."

Auch der Stadtrat von Greenwich, dem Stadtteil Londons, in dem sich die O2-Arena befindet, wurde über den Vorfall informiert und leitete eigene Untersuchungen ein.