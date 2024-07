Serienmutter äußert sich zum Tod von "Alf"-Star: "Psychische Probleme haben Benji das Leben gekostet"

Phoenix (USA) - Die Todesnachricht von Schauspieler Benji Gregory (†46) erschüttert noch immer die Filmwelt. Der Kinderstar starb bereits am 13. Juni in seinem Auto vermutlich an einem Hitzschlag. Nun hat sich Serienmutter Anne Schedeen (75) zu seinem tragischen Tod geäußert.

"Alf" mit Familie Tanner (v.l.n.r.): Sohn Brian (Benji Gregory), Tochter Lynn (Andrea Elson), Vater Willie (Max Wright) und Mutter Kate (Anne Schedeen). © NITRO/dpa

Von 1986 bis 1990 spielte Benji Gregory in "Alf" den kleinen Brian Tanner - damals war der TV-Star gerade mal acht Jahre alt. Für Serienmama Anne Schedeen, die über vier Staffeln Brians Mutter Kate Tanner mimte, ein viel zu junges Alter für den Beginn einer großen Fernsehkarriere.

Gegenüber der Bild schilderte die heute 75-Jährige, dass "Alf" Gregory später zum Verhängnis wurde: "Ich habe Benji als glückliches und gesundes Kind in Erinnerung [...]. Er konnte seine Texte immer auswendig und hatte viele Plüschtiere am Set. Er war das einzige Kind am Set. Deshalb musste er schneller erwachsen werden als andere in seinem Alter. Das hat ihm später Probleme bereitet."

Laut Gregorys Schwester Rebecca litt der 46-Jährige vor seinem Tod an Depressionen, einer bipolaren Störung und konnte oft tagelang nicht schlafen.

Zudem habe er gegen seine psychischen Beschwerden Ketamin und andere starke Medikamente eingenommen.