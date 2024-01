Sex-Date mit Finch: Löst Katja Krasavice ihre Wettschulden ein?

Berlin - Geiles Wochenende für Finch (33): Erst Union Berlin , dann ein Date mit Katja Krasavice (27). Geht sein Traum von einem Date mit seiner Kollegin nach einer Wette doch noch in Erfüllung?

"So, Prinzessin ... War gerade bei Universal und hab mal ins System reingeguckt. 16.484 physische Single-Einheiten bei 'Abfahrt' verkauft und über 1000 Downloads", verkündete er stolz und trug damit offenbar den Sieg davon.

"Jetzt wird abgerechnet", kündigte er in seiner Story an.

Jetzt wollte es "der ostdeutsche Hasselhoff", wie er sich selbst bei der Social-Media-Plattform nennt, wirklich wissen und marschierte am Montag schnurstracks zu Universal Music, um sich die offiziellen Zahlen zu besorgen.

Nils Wehowsky, wie der Berliner mit bürgerlichem Namen heißt, forderte von Katja ein Date als Wetteinsatz - davon träumt er bereits seit 2018. "Nennen wir das Ganze doch einfach One-Night-Stand", ließ er durchblicken, dass es ihm in erster Linie um ein Sex-Date ging.

Finch hat den Verlauf von seinem Chat mit Katja Krasavice in seiner Instagram-Story veröffentlicht. © Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

"Du meinst es halt ernst", stellte die Rapperin belustigt fest, bevor sie ihre Niederlage eingestehen musste: "Ok, gut, das ist wild, Respekt!" Und dann wollte sie wissen, wie es jetzt weitergeht.

"Na, was wohl, Du sagst mir, wann Du Zeit hast die Woche, und wir treffen uns", schlug Finch ohne Umschweife vor. Er wolle eine Flasche Wein mitbringen, "der edle von Rewe".

Katjas Reaktion fiel nicht unbedingt begeistert aus, wie in der Unterhaltung zu sehen ist, die der bekennende Ossi veröffentlichte.

"Warte, ich schau mal in meinen Kalender", lenkte Ex-DSDS-Jurorin schließlich ein. "Sonntag so gegen 18 Uhr", bot sie ihm an.

Das passte dem Rotschopf gut in den Kram. "Ja wunderbar, da komme ich schön angesoffen vom Fußball. Optimale Voraussetzungen", jubelte er. Deutschlands "Boss Bitch" fand das hingegen eher zum Kotzen. Dennoch rückte sie ihre Adresse heraus. "Erst schön zu Union und dann ab zu Katja Krasavice", blickte Finch freudig voraus.

Ob es wirklich zu dem Date kommt oder ob das Ganze nur ein riesiger PR-Gag ist, wird sich zeigen. Was bei den beiden am Ende läuft, wird dann aber wohl hinter verschlossenen Türen bleiben.