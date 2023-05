Sex-Unfall? Marc Terenzi und Verena Kerth äußern sich nach Gewalt-Vorwürfen

München - Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) rechneten in einem exklusiven Interview mit RTL mit den fiesen Negativschlagzeilen und den haltlosen Gerüchten der letzten Wochen ab. Prügelvorwürfe, Alkohol- und Drogenmissbrauch : Jetzt wehrt sich das Paar!

Gewalt, Alkohol und Drogen: Laut Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) mache sich das besonders gut in Schlagzeilen. © Felix Hörhager/dpa

"Schläge auf Mallorca!", "So toxisch ist ihre Beziehung", "Ermittlungen wegen sexueller Belästigung" - lauten einige der Schlagzeilen.

Wie RTL berichtete, hatten die Äußerungen um das Paar nach dem diesjährigen Dschungelcamp begonnen - erst sogar recht positiv, mit dem Antrag, den Terenzi seiner Verena machte.

Dann tauchten plötzlich Bilder des Paares mit sichtbaren Verletzungen im Gesicht auf. Artete ein Streit in Gewalt aus?

"Ich bin nicht für Marcs Veilchen verantwortlich", erklärte Verena am vergangenen Wochenende in München. Der Hintergrund der Verletzung sei laut dem amerikanischen Popsänger ein Unfall gewesen: "Wie sagt man das [...] ein sexueller Unfall", so Terenzi.

Schon bei der "frischen" Verletzung gab er der Badewanne die Schuld. Im Interview schilderte er den Unfall ebenfalls als fehlgeschlagene Badezimmer-Zweisamkeit.

Genauer wurden die beiden jedoch nicht. Besonders die Vorwürfe gegen Verena, sie sei "eine Männerschlägerin" und würde "Marc in der Beziehung gefangen halten", nehme das Paar mit.