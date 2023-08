Wissenschaftlerin warnt: Haie kommen unseren Küsten immer näher

US-Wissenschaftlerin Rosie Moore (27) beschäftigt sich seit Jahren mit Meerestieren und Reptilien. © 123RF/loft39studio, Instagram/rosiekmoore

Die Meeres- und Geowissenschaftlerin, die nebenbei als Bikini-Model auf Instagram unterwegs ist, hat mit ihrer neuesten Warnung bezüglich der Folgen des Klimawandels für Aufsehen gesorgt.

Gegenüber Daily Star sagte die 27-Jährige, dass die steigenden Meerestemperaturen die großen Raubtiere von ihren angestammten Plätzen in der südlichen Hemisphäre in die kühleren Gefilde des Nordens treiben könnten.

Anlass für ihre Äußerung war ein kürzlicher Vorfall in am Rockaway Beach in New York, bei dem eine Frau von einem Hai angegriffen wurde und dabei "ungefähr 20 Pfund Fleisch" verlor.

Die Oberflächentemperatur der Weltmeere erreichte in diesem Sommer den bislang höchsten gemessenen Wert.

Noch spielen Haie an den kühleren Küsten der nördlichen Hemisphäre, zu der auch Deutschland gehört, kaum eine Rolle. Dies könnte sich aber mit der weiteren Erhitzung der Weltmeere in Zukunft ändern, so Moore.