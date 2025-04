Shakira in der Kritik: Bereits zum fünften Mal muss sie ein Konzert absagen

Bereits zum fünften Mal sagte Shakira (48) ein Konzert ihrer Tour ab. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/shakira

Der geplante Auftritt am 2. April in Santo Domingo, bei dem die kolumbianische Sängerin ihr neues Album "Las Mujeres Ya No Lloran" (zu Deutsch: "Die Frauen weinen nicht mehr") vorstellen wollte, wurde schon wieder kurzfristig abgesagt.

Der Veranstalter erklärte, dass "betriebliche Probleme" der Grund für die Absage waren.

Doch das ist nicht der erste Ausfall auf ihrer laufenden Tour! Bereits zuvor mussten Shakira-Fans in Santiago de Chile (Chile), Medellín (Kolumbien) und Lima (Peru) auf ihre Konzerte verzichten. Diese wurden aus verschiedenen Gründen abgesagt, darunter gesundheitliche Probleme, Sicherheitsbedenken und technische Schwierigkeiten.