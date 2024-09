Shakira stinksauer auf Steuerbehörden: "Wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt!"

Sängerin Shakira (47) musste sich im vergangenen Jahr in Spanien wegen angeblichen Steuerbetrugs verantworten. (Archivbild) © David Zorrakino/Europa Press/dpa

Im Jahr 2018 wurde die 47-Jährige auf eine Summe von über 14 Millionen Euro verklagt, weil sie zwischen 2012 und 2014 keine Einkommenssteuer in Spanien gezahlt habe, obwohl sie dort gemeinsam mit ihrem Ex-Partner und Fußballer Gerard Piqué (37) gelebt haben soll.

Die "Waka Waka"-Sängerin beteuerte im Prozess stets ihre Unschuld, knickte Ende 2023 dennoch ein, zahlte die geforderte Summe und entging so einer langen Haftstrafe.

Sie habe sich letztlich vor Gericht nur schuldig bekannt, um ihre Kinder zu beschützen, schrieb Shakira nun in einem gepfefferten Brief an die spanische Zeitung "El Mundo" am Mittwoch.

"Das Frustrierende war, dass eine staatliche Institution eher daran interessiert schien, mich öffentlich auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, als meine Gründe zu hören", wetterte die Kolumbianerin darin.

Shakira warf der spanischen Justiz vor, sie als eine Art "Jagdtrophäe" hochgehalten zu haben, anstatt die tatsächlichen Fälle von Steuerhinterziehung aufzuklären.