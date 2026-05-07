"Dai Dai" statt "Waka Waka": Rettet Shakira mit diesem Song die WM-Hymne?

New York (USA) - Nachdem der erste offizielle Song für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft größtenteils für Spott gesorgt hatte, hat Sängerin Shakira (49) Fußballfans mit einer unverhofften Botschaft überrascht.

Sängerin Shakira (49) hat für die anstehende WM wieder einen offiziellen Song produziert. (Archivfoto) © Silvia Izquierdo/AP/dpa

Mit ihrem Hit "Waka Waka" zur WM 2010 in Südafrika hatte die Kolumbianerin bereits unter Beweis gestellt, dass sie den bekanntesten Sport der Welt musikalisch zu untermalen weiß.

Ganz anders dagegen der zuerst veröffentlichte Song vom offiziellen FIFA-Album zur WM den USA, Mexiko und Kanada. Diese trägt den Titel "Lighter" und wird vom US-Sänger Jelly Roll (41) und seinem mexikanischen Kollegen Carín León (36) gesungen.

Vorfreude auf das größte Fußballturnier der Welt kam dabei bislang aber keine auf, vielmehr wurde sich im Netz über den Song belustigt. Einer der Top-Kommentare unter dem zugehörigen YouTube-Video zollt der FIFA gar Respekt, dass die Kommentarspalte angesichts so vieler negativer Kommentare noch nicht geschlossen wurde.

Am Donnerstagabend hallte dann ein Jubelschrei durch das virtuelle Stadion der sozialen Netzwerke, als Shakira ihr eigenes WM-Lied mit dem Titel "Dai Dai" als "offiziellen Song" der Weltmeisterschaft vorstellte. Auch die FIFA teilte ihren Beitrag.

"Dai Dai" ist Italienisch und bedeutet so viel wie "Komm schon". Der Song soll in ganzer Länge am 14. Mai erscheinen und wurde im berühmten Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro aufgenommen.