Fans zeigen sich entsetzt: Shania Geiss auf neuem Foto "fast nicht wiedererkannt"

Shania Geiss (19) ist die jüngste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen (58) und hat ihre Heimat in Monaco. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Die jüngste Tochter von Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) steht seit ihrer frühesten Kindheit vor der Kamera. Als trotziges Kleinkind gewann Shania im Rahmen der Doku-Soap "Die Geissens" ab 2011 die Herzen der Zuschauer.

Von dem zahnlückigen Dreikäsehoch, der über Luxus-Yachten und Nobel-Baustellen stolperte, ist jedoch nicht mehr viel übrig. Auf Instagram präsentiert sich die 19-jährige Abiturientin inzwischen zunehmend freizügiger und selbstbewusst.

Mit ihrem jüngsten Schnappschuss sorgt Shania jetzt allerdings für Wirbel. Verführerisch liegt die Millionärstochter auf einem kuscheligen Polster und blickt dabei direkt in die Linse ihres Smartphones. Viele Fans sind von den Augen der Blondine regelrecht besessen.

"Was für ein fesselnder Blick. Wow!", schwärmt ein User in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Ein anderer kann dem nur beipflichten und schreibt: "Diesen Augen kann wohl kein Mann widerstehen!"

Auch bei den Frauen kommt die gebürtige Monegassin sehr gut an. "Wunderschön", "Too Hot To Handle" oder auch "Absolut zauberhaft" bekommt Shania als Komplimente vom selben Geschlecht zu lesen.